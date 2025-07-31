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Скандали у ТЦК: Сухопутні війська відзвітували про результати перевірки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Скандали у ТЦК: Сухопутні війська відзвітували про результати перевірки
24 службових розслідування щодо скандалів у ТЦК ще тривають
фото з відкритих джерел

Командування Сухопутних військ відзвітувало про роботу ТЦК та СП

У липні 210 із 244 інцидентів (86%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та інформаційно-психологічними операціями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт командування Сухопутних військ.

Зазначається, що підтвердилися лише 33 випадки (14%). Внаслідок цього двох осіб відсторонено від виконання обов’язків, ще сім – притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 24 службових розслідування ще тривають.

«Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали закону, а дійсно винні порушники були покарані», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальник відділення обліку мобілізаційної роботи одного з відділів Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вимагав від військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, $3000 за зняття з бази розшуку осіб.

Також повідомлялося, що в Одесі трапився конфлікт між працівниками ТЦК та лікарем із Харкова. Медик, котрий нещодавно приїхав у місто працювати, після сутички потрапив до реанімації.

Крім того, повідомлялося, що в Києві викрито чоловіка, який налагодив схему пособництва у наданні хабарів посадовцям одного з районних ТЦК. За $20 тис. він обіцяв «вирішити» питання з військовим обліком, зокрема видалити дані про розшук із системи «Оберіг» та посприяти оформленню документів для виїзду за кордон.

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Теги: ТЦК ЗСУ війна

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