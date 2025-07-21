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Веніславський розповів, скільки добровольців серед усіх мобілізованих українців

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Веніславський розповів, скільки добровольців серед усіх мобілізованих українців
В Україні щомісяця мобілізують до 30 тисяч військовозобов'язаних громадян, повідомив Федір Веніславський
Скріншот

Процес мобілізації в Україні відбувається не зовсім так, як би того хотіли громадяни та Збройні сили

Процес мобілізації громадян в Україні відбувається відповідно до планів, які затверджено Генеральним штабом та командуванням Збройних сил. Про це, як пише «Главком», під час брифінгу у Медіа Центрі розповів член оборонного комітету ВР Федір Веніславський.

Він зазначив, що в Україні щомісяця мобілізують до 30 тисяч військовозобов'язаних. Окрім того, за його словами, наразі активно розвивається система рекрутингу й кількість охочих вступити на військову службу добровільно лише зростає.

«Якщо раніше добровольців було до 5%, то зараз – понад 10%, і ця цифра постійно зростає», – сказав нардеп.

Веніславський наголосив, що механізми, передбачені законодавством для підтримки мобілізаційного процесу, дають свій результат, хоча й не так, як передбачалося.

«Я думаю, що мобілізація відбувається, можливо, не зовсім так, як би цього хотіли Збройні сили України й громадяни України», - констатував він, додавши, що війна триває в нашій країні вже три з половиною роки, тому потрібно виходити з реалій.

Нагадаємо, Веніславський розповідав, що в Україні розглядають ідею впровадження мобільних ТЦК. Ця ініціатива спрямована на підвищення безпеки та ефективності мобілізаційних заходів в умовах частих ракетних ударів з боку РФ.

Також «Главком» писав, що секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів, що мобілізація застопорилася, оскільки не було грошей на конверти для надсилання повісток.

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Теги: ЗСУ Федір Веніславський добровольці мобілізація ТЦК

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