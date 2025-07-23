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Сирський напередодні 60-річчя відповів, чи піде у відставку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сирський напередодні 60-річчя відповів, чи піде у відставку
26 липня Сирський святкуватиме день народження
фото: The Washington Post

The Washington Post пише, що головнокомандувач все ще може зробити 100 відтискань без перерви, попри те, що мало спить

Уже в цю суботу, 26 липня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзначатиме своє 60-річчя. Водночас він заперечив будь-які припущення щодо своєї можливої відставки. Про це Сирський зауважив в інтерв’ю для The Washington Post, передає «Главком».

Коли цього тижня Сирському виповниться 60 років, він досягне пенсійного віку, установленого в Україні для військової служби. Але, як наголошує видання, військовий у відставку не збирається.

The Washington Post пише, що головнокомандувач все ще може зробити 100 відтискань без перерви, попри те, що мало спить. За словами Сирського, його мотивує «розуміння особистої ролі в процесі захисту нашого населення, наших громадян. І я розумію, що мушу робити більше і краще».

Навіть після багатьох років на високих командних посадах, каже Сирський, йому найкомфортніше поруч із піхотинцями на передовій. Його помічники очікують, що саме там він проведе своє 60-річчя. Однак головнокомандувач ЗСУ наголосив, що ще зарано про це говорити.

«Це залежить від Бога і від мого президента», – сказав Сирський.

Нагадаємо, 26 липня головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському виповниться 60 років. Воєначальник має досвід бойових дій проти військ російських окупантів ще з 2014 року. 

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Теги: ЗСУ Олександр Сирський

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