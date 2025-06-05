Лінія фронту станом на 5 червня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямках

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 44 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1266 дронів-камікадзе та здійснили 4511 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

5 червня станом на 22:00 відбулося 189 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку українські воїни знешкодили 171 окупанта, 121 з них – безповоротно. Також знищено шість одиниць автомобільної техніки, шість БпЛА, 17 мотоциклів, два пункти управління БпЛА, пошкоджено міномет та гармату.

На Харківському напрямку

Ворог тричі намагався просунутися вперед поблизу Вовчанська та в напрямку Довгенького, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку

Противник атакував позиції наших оборонців в районі населених пунктів Западне, Петропавлівка, Загризове та в напрямку Голубівки. Українські захисники відбили чотири ворожі атаки. Одна атака триває до цього часу.

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 20 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Липове, Торське та в бік Григорівки. Ще п’ять боєзіткнень тривають.

На Сіверському напрямку

Зпочатку доби відбулося три бойових зіткнення поблизу Верхньокам’янського. Всі спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями.

На Краматорському напрямку

Сили оборони успішно зупинили п’ять штурмів загарбників у районах Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Білої Гори. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку

Росіяни 18 разів атакували позиції Сил оборони. Свої зусилля окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Калинове, Яблунівка, Русин Яр. Наші захисники успішно зупинили всі спроби противника просунутися вперед.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби загарбницькі підрозділи намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Новоукраїнка, Андріївка та в бік Покровська і Олексіївки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 46 ворожих атак, дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 24 рази атакував наші позиції поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Рівнопіль, Новосілка, Зелене Поле та в напрямку Олексіївки, Комара. Три атаки тривають досі.

На Курському напрямку

Українські захисники відбили 14 ворожих атак. Також противник завдав чотири авіаційні удари, скинувши при цьому шість керованих бомб, здійснив 162 артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах, зокрема чотири – із реактивної системи залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1198-й день повномасштабної війни в Україні.