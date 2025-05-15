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Мінфін назвав вартість відновлення захисної арки Чорнобильської АЕС

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Мінфін назвав вартість відновлення захисної арки Чорнобильської АЕС
Новий безпечний конфайнмент Чорнобильської АЕС – це найбільша мобільна наземна інженерна споруда у світі
фото: Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»/Facebook

Очікується, що вартість відновлення значно перевищить наразі доступні ресурси

У Міністерстві фінансів вперше назвали вартість відновлення захисного укриття над четвертим енергоблоком. Російські окупанти пошкодили саркофаг 14 лютого 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Мінфіну

Повідомляється, що відновлення укриття може коштувати понад 100 млн євро.

«Зважаючи на масштаби пошкоджень нового укриття над четвертим енергоблоком, очікується, що вартість відновлення буде суттєвою і значно перевищить наразі доступні ресурси. Загальні витрати на повне відновлення Нового безпечного конфайнменту можуть перевищити 100 млн євро», – йдеться в повідомленні.

Новий безпечний конфайнмент Чорнобильської АЕС – це найбільша мобільна наземна інженерна споруда у світі:

  • довжина становить 165 метрів;
  • ширина – 257 метрів;
  • висота – 108 метрів;
  • загальна маса — 36 000 тонн.

Зведення арки розпочалося у квітні 2012 року, а вже у 2016 році вона накрила зруйнований четвертий енергоблок.

Основне призначення конструкції – ізоляція радіоактивного забруднення, а також створення умов для демонтажу аварійного блоку та подальшого поводження з радіоактивними відходами.

Фінансування будівництва нового конфайнменту забезпечили країни-донори Чорнобильського фонду «Укриття», а управління коштами здійснював Європейський банк реконструкції та розвитку. Об'єкт офіційно ввели в експлуатацію у 2019 році. 

«Наразі ЄБРР працює з ЧАЕС, українськими експертами та французькою компанією Bouygues, залученою до початкового будівництва нового захисного укриття, щоб оцінити повну міру пошкоджень укриття та розробити варіанти для довгострокового відновлення. Для підтримки цих заходів, планується виділити 5 млн євро з наявних ресурсів Фонду», – повідомив Мінфін

Також повідомляється, що зараз на рахунку Фонду знаходиться понад 19 млн євро. Загалом за час роботи Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля було залучено понад 26 млн євро. 

За інформацією Європейського банку реконструкції та розвитку, міжнародна спільнота надала близько 2 млрд євро на програми, що адмініструються ЄБРР у Чорнобилі, починаючи з 1995 року.

Нагадаємо, що  ізоляційна аркова споруда над зруйнованим унаслідок аварії четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції частково втратила свої проєктні властивості. Це сталося 14 лютого 2025 року під час прямого влучання російським безпілотним літальним апаратом з фугасною бойовою частиною. Про це «Главкому» повідомив виконувач обов’язків генерального директора Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» Сергій Мартинов.

Особливо вплинула на стан Арки тривала (впродовж трьох тижнів) ліквідація пожежі еластичних елементів герметизації нового безпечного конфайнменту (НБК) і мембран його примикання до бетонних конструкцій торцевих стін основи НБК.   

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Теги: Мінфін окупанти укриття Україна Чорнобильська АЕС

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