Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Кількість жертв після удару РФ по Сумах зросла

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Кількість жертв після удару РФ по Сумах зросла
Ворог вдарив по Сумщині
фото: Сумська ОВА

15 травня 2025 року оголошено Днем жалоби в Сумській громаді

У Сумах зросла кількість загиблих після ворожої атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сум Артем Кобзаря.

За його словами, кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Сумській громаді зросла до трьох. Пʼятеро поранених лікуються стаціонарно, один – амбулаторно.

Зруйнована нежитлова будівля, ще дві пошкоджені.

Як відомо, один чоловік загинув на місці, одна людина померла дорогою до лікарні, ще одна людина померла вже в медичному закладі. Загиблим було 36, 29 і 41 рік.

Раніше Кобзар повідомив, що 15 травня, оголошено день жалоби в Сумській громаді після влучання по промисловому обʼєкту. 

«У зв’язку з трагедіями, що сталися 12 та 14 травня 2025 року внаслідок ворожих атак на місто Суми, 15 травня 2025 року оголошено Днем жалоби в Сумській громаді», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні, 14 травня, завдали ракетного удару по обʼєкту промислової інфраструктури в Сумах. 

Як відомо, з вечора 13 травня і вночі проти 14-го війська РФ атакували Україну ракетою «Іскандер-М»/KN-23 та 145 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 09:00 підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни. 42 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.

Раніше російський безпілотник атакував автомобіль енергетиків на території Сумської громади.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Раніше президент України погодився на проведення переговорів із РФ. Однак зазначив, що перед цим Москва має підтвердити припинення вогню з 12 травня, яке вчора запропонувала Україна спільно зі США та «коаліцією рішучих».

Згодом стало відомо, що президент Зеленський все ж буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з Путіним. Водночас українські сили реагуватимуть дзеркально на припинення або продовження вогню.

Читайте також:

Теги: окупанти Сумщина смерть обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський Ту-95 МС
Росія стягує бомбардувальники Ту-95 до Сибіру
6 травня, 06:22
Повітряні сили завдали нищівного удару в районі Бахмута
Офіційно: Повітряні сили знищили командний пункт шостої мотострілецької дивізії РФ
4 травня, 12:15
Російський дрон вибухнув у руках чоловіка
Хотів винести за межі подвір'я: на Херсонщині загинув чоловік від детонації БпЛА
3 травня, 06:49
Вʼячеслав Кобржіцький загинув на Донеччині
На війні загинув спортивний журналіст Вʼячеслав Кобржіцький
2 травня, 11:03
Окупаційна влада готується надати збільшену кількість мотоциклів російському персоналу в Україні
Росія готує нову тактику для наступів влітку та восени – ISW
27 квiтня, 10:06
Папа Римський Франциск помер на 89 році життя вранці 21 квітня
Прокляття «Авелліно». Як смерть Папи Римського пов'язана з італійським футбольним клубом
22 квiтня, 15:45
Ніколай Карташев із 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ
«Як у дитячому таборі». Окупант розповів про умови в українському полоні
22 квiтня, 06:58
РФ з початку року втратила в Україні 22257 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
18 квiтня, 07:55
Водолази-рятувальники виявили тіло жінки на поверхні води на відстані одного метра від берега
У Дарницькому районі рятувальники дістали тіло жінки з озера
16 квiтня, 10:48

Суспільство

Кількість жертв після удару РФ по Сумах зросла
Кількість жертв після удару РФ по Сумах зросла
Курсантам військових вишів підвищили стипендію
Курсантам військових вишів підвищили стипендію
«Оголена жінка з автоматом – позорище». У Кременчуці розгорівся скандал через скульптуру
«Оголена жінка з автоматом – позорище». У Кременчуці розгорівся скандал через скульптуру
Як сталося «диво»: архієпископ УПЦ МП пояснив спільний молебень з ПЦУ
Як сталося «диво»: архієпископ УПЦ МП пояснив спільний молебень з ПЦУ
Суші за підписання контракту: як один фейк сколихнув мережі
Суші за підписання контракту: як один фейк сколихнув мережі
За програмою «єКнига» придбано майже 215 тис. книжок: названо найпопулярнішу
За програмою «єКнига» придбано майже 215 тис. книжок: названо найпопулярнішу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 травня: ситуація на фронті
82K
Утікач Новинський почав шантажувати президента Зеленського
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 травня 2025
31K
Названо чиновника з найбільшою зарплатою у Раді. І це не Стефанчук
30K
Як змінилася довіра українців до Зеленського: дані останнього опитування
28K
Літак на вулицях Києва: чому й куди його перевозили цієї ночі

Новини

Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
Сьогодні, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Сьогодні, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
Вчора, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua