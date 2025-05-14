Кількість жертв після удару РФ по Сумах зросла

15 травня 2025 року оголошено Днем жалоби в Сумській громаді

У Сумах зросла кількість загиблих після ворожої атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сум Артем Кобзаря.

За його словами, кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Сумській громаді зросла до трьох. Пʼятеро поранених лікуються стаціонарно, один – амбулаторно.

Зруйнована нежитлова будівля, ще дві пошкоджені.

Як відомо, один чоловік загинув на місці, одна людина померла дорогою до лікарні, ще одна людина померла вже в медичному закладі. Загиблим було 36, 29 і 41 рік.

Раніше Кобзар повідомив, що 15 травня, оголошено день жалоби в Сумській громаді після влучання по промисловому обʼєкту.

«У зв’язку з трагедіями, що сталися 12 та 14 травня 2025 року внаслідок ворожих атак на місто Суми, 15 травня 2025 року оголошено Днем жалоби в Сумській громаді», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні, 14 травня, завдали ракетного удару по обʼєкту промислової інфраструктури в Сумах.

Як відомо, з вечора 13 травня і вночі проти 14-го війська РФ атакували Україну ракетою «Іскандер-М»/KN-23 та 145 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 09:00 підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни. 42 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.

Раніше російський безпілотник атакував автомобіль енергетиків на території Сумської громади.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Раніше президент України погодився на проведення переговорів із РФ. Однак зазначив, що перед цим Москва має підтвердити припинення вогню з 12 травня, яке вчора запропонувала Україна спільно зі США та «коаліцією рішучих».

Згодом стало відомо, що президент Зеленський все ж буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з Путіним. Водночас українські сили реагуватимуть дзеркально на припинення або продовження вогню.