Сирський: Росія пішла в наступ на Запорізькому напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат

Росія почала активний наступ на Запорізькому напрямку. Як інформує «Главком», про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на підсумковій нараді за результатами діяльності Збройних Сил України у травні.

«Сили оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат. Основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з РФ районах Сумської області. Значно активізувався на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії», – зазначив Сирський.

Головком додав, що ЗСУ знищують ворога та його оборонний потенціал і у глибокому тилу. Засобами DeepStrike у травні було завдано ударів по 58 цілях на території РФ – уражено військові об’єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу агресора. Серед цілей – потужності з виробництва вибухових речовин та ударних БПЛА.

Окремо Сирський додав, що операція на Курському напрямку триває.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

Зауважимо, очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що на Сумщині під контролем РФ перебувають чотири населених пункти.

До слова, російські загарбники з середини квітня активізували штурмові дії в районі населеного пункту Тихе на Харківщині. Ворог здійснив перші серйозні атаки 13-15 квітня, що дозволило йому незначно просунутись у цьому районі. Відтоді російські сили періодично намагалися покращити свої позиції, і останніми днями ці спроби виявились частково успішними.