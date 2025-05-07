Нічна атака на Київ: загинули двоє людей, ще п’ятеро – травмовані (фото)
На місці падіння уламків працюють екстрені служби
Внаслідок нічного удару по Києву двоє людей загинули. Ще п’ятеро отримали травми, серед них – четверо дітей. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає «Главком».
Мер міста Віталій Кличко зазначив, що трьох постраждалих медики госпіталізували. Чотирьом надали допомогу.
У Святошинському районі виникли пожежі в кількох квартирах на верхніх поверхах житлового будинку.
У Дніпровському – руйнування на верхньому поверсі будинку.
У Соломʼянському зафіксували падіння уламків БпЛА в районі нежитлової забудови. Без займання.
Скрізь працюють екстрені служби.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через рятувальні роботи в районі станції метро Берестейська рух трамваїв № 15 до Відрадного зупинено.
Крім того, виїзд транспорту з вулиці Табірної на проспект Берестейський перекрито.
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