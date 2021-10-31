«Мандаринова помста» Путіна Ердогану може вилізти йому боком

Турки можуть «погратися з погодним чинником»

Насправді, Туреччина може серйозно ускладнити експортний нафтовий трафік РФ з Чорного моря на світовий ринок. Адже все йде через Босфор. А у листопаді – березні погода у цій частині Чорного моря часто псується. І це є підставою для обмеження руху суден з небезпечними вантажами (а танкери з нафтою – це саме вони і є) через протоку. В 2014-му, в 2019-му утворювались двотижневі танкерні «корки». А взимку 2003-2004-го очікування проходу Босфора розтягувалось майже на місяць. Гвалт тоді в Москві стояв страхітливий:) Ціна фрахту підскочила 4-кратно! Скажені демереджі!

Тому турки можуть «погратися з погодним чинником» навіть якщо над Босфором буде чисте небо! Влаштувати Пу чергу танкерів від Босфору до Новоросійська. Сьогодні, у свято Дня Республіки, можливо, Ердогану буде не до того, але з часом...

А ще, на відміну від Меркель, яка усі 16 років намагалась по максимуму надутись російським газом, Ердоган виявився більш розумним і розважливим. Тому він може мінімізувати імпорт газу від Пу, замінивши його азербайджанським. Тим більше минулого року він цей фокус вже робив – технологія відпрацьована.

Джерело: блог Михайла Гончара

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