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    Моряк збив над Очаковом російський штурмовик Су-25

    В Очакові збито російський Су-25, пілоти &ndash; в полоні - Моряк збив над Очаковом російський штурмовик Су-25
    В Очакові збито російський Су-25, пілоти – в полоні
    фото: пресцентр Військово-морських сил ЗСУ

    Збитий літак вилетів у свій «останній» політ із захопленого у 2014 році аеродрому у місті Саки

    Сьогодні під час чергового нальоту авіації український моряк збив російських літак Су-25 в Очакові. Про це повідомляє пресслужба ВМС Збройних сил.

    «Ще один літак збито у місті Очаків. РФ вже не перший день намагається знищити місто Очаків, у тому числі, здійснюючи постійні авіаційні нальоти, залякуючи мирне населення», – йдеться у повідомленні.

    Там зазначили, що був збитий російський літак Су-25, а пілотів взяли в полон.

    «Слід зазначити, що збитий літак вилетів у свій «останній» політ із захопленого у 2014 році аеродрому у м. Саки (Новофедорівка). Пишаємось нашими військовослужбовцями», – підсумували у ВМС.

    Раніше ми розповідали, як працівник «Укрпошти» збив російський Су-35 над Черніговом.

    Сьогодні у Миколаївській області українські захисники збили три ворожі вертольоти.

    Вранці 5 березня українські військові збили ворожий літак під Черніговом. Голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус написав, що затримано пілота збитого російського літака СУ-25 в районі Забарівки.

    Ввечері 5 березня окупанти кидають військову техніку і тікають з Миколаєва.

    Тим часом перший «вантаж 200» з України прийшов у російські регіони. Там шок і паніка.

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    Теги: Росія Чорне море політ війна полон Одещина літак військові Україна ВМС
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    Моряк збив над Очаковом російський штурмовик Су-25