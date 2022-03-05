Моряк збив над Очаковом російський штурмовик Су-25

В Очакові збито російський Су-25, пілоти – в полоні

Збитий літак вилетів у свій «останній» політ із захопленого у 2014 році аеродрому у місті Саки

Сьогодні під час чергового нальоту авіації український моряк збив російських літак Су-25 в Очакові. Про це повідомляє пресслужба ВМС Збройних сил.

«Ще один літак збито у місті Очаків. РФ вже не перший день намагається знищити місто Очаків, у тому числі, здійснюючи постійні авіаційні нальоти, залякуючи мирне населення», – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що був збитий російський літак Су-25, а пілотів взяли в полон.

«Слід зазначити, що збитий літак вилетів у свій «останній» політ із захопленого у 2014 році аеродрому у м. Саки (Новофедорівка). Пишаємось нашими військовослужбовцями», – підсумували у ВМС.

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