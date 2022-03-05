Прокурор Нюрнберзького процесу: Путіну світить в'язниця

Путіна можуть ув'язнити, як Радована Караджича – лідера боснійських сербів, якого свого часу звинуватили у геноциді

Прокурор вважає, що ув'язнення Путіна є реальним

Ветеран правосуддя, 101-річний прокурор Бенджамін Ференц, який працював на Нюрнберзькому процесі (суд над керівниками гітлерівської Німеччини), переконаний, що президента РФ Володимира Путіна можуть засудити за злочини проти людяності, які російські військові вчиняють в Україні. Про це Ференц заявив в інтерв'ю Mirror

«Злочини, які зараз вчиняє Росія проти України, є ганьбою для людського суспільства, винні мають бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людства та за вбивства», – наголосив він.

Ференц вважає, що Путіна можуть ув'язнити, як Радована Караджича – лідера боснійських сербів, якого свого часу звинуватили у геноциді.

«Це дуже реалістично (ув'язнення президента РФ – ред.). Все, що потрібно, це рішучість зробити це, адже вони (росіяни – ред.) не живуть на Місяці. Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо», – додав Ференц.

Він наголошує, що Захід сподівався, що загроза Нюрнберзького процесу спинить Путіна від подальшої агресії, проте цього не сталося.

Ференц додав, що ні в нього, ні в оточуючих вже немає жодних сумнівів у вчиненні злочинів путінською Росією, оскільки велика кількість доказів вказує – російські військові націлені на цивільних осіб та використовують касетні бомби.

Бенджаміну Ференцу наступного тижня виповниться 102 роки

Нюрнберзький процес — міжнародний судовий процес над колишніми керівниками гітлерівської Німеччини. Проходив у Нюрнберзі з 20 листопада 1945 до 1 жовтня 1946 у Міжнародному військовому трибуналі.

Група слідчих Міжнародного кримінального суду в Гаазі виїхала до України для розслідування за колективним міжнародним позовом проти Росії щодо її воєнних злочинів.

Тим часом армія Путіна продовжує нищити мирні українські міста, а сам Путін вважає, що знищив майже всю військову інфраструктуру в Україні.

Раніше Путін заявив, що українці самі винні, бо не здаються.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков у відеозверненні подякував усім партнерам України за підтримку та звернувся до міжнародної спільноти із закликом закрити небо над Україною, щоб запобігти черговій катастрофі.

Сьогодні «вантаж 200» з України прийшов у російські регіони. Там шок і паніка.

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