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    Прокурор Нюрнберзького процесу: Путіну світить в'язниця

    Путіна можуть ув'язнити, як Радована Караджича&nbsp;&ndash;&nbsp;лідера боснійських сербів, якого свого часу звинуватили у геноциді - Прокурор Нюрнберзького процесу: Путіну світить в'язниця
    Путіна можуть ув'язнити, як Радована Караджича – лідера боснійських сербів, якого свого часу звинуватили у геноциді
    фото: infokava.com

    Прокурор вважає, що ув'язнення Путіна є реальним

    Ветеран правосуддя, 101-річний прокурор Бенджамін Ференц, який працював на Нюрнберзькому процесі (суд над керівниками гітлерівської Німеччини), переконаний, що президента РФ Володимира Путіна можуть засудити за злочини проти людяності, які російські військові вчиняють в Україні. Про це Ференц заявив в інтерв'ю Mirror

    «Злочини, які зараз вчиняє Росія проти України, є ганьбою для людського суспільства, винні мають бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людства та за вбивства», – наголосив він.

    Ференц вважає, що Путіна можуть ув'язнити, як Радована Караджича – лідера боснійських сербів, якого свого часу звинуватили у геноциді.

    «Це дуже реалістично (ув'язнення президента РФ – ред.). Все, що потрібно, це рішучість зробити це, адже вони (росіяни – ред.) не живуть на Місяці. Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо», – додав Ференц.

    Він наголошує, що Захід сподівався, що загроза Нюрнберзького процесу спинить Путіна від подальшої агресії, проте цього не сталося.

    Ференц додав, що ні в нього, ні в оточуючих вже немає жодних сумнівів у вчиненні злочинів путінською Росією, оскільки велика кількість доказів вказує – російські військові націлені на цивільних осіб та використовують касетні бомби.

    Бенджаміну Ференцу наступного тижня виповниться 102 роки
    Бенджаміну Ференцу наступного тижня виповниться 102 роки

    Нюрнберзький процес — міжнародний судовий процес над колишніми керівниками гітлерівської Німеччини. Проходив у Нюрнберзі з 20 листопада 1945 до 1 жовтня 1946 у Міжнародному військовому трибуналі.

    Група слідчих Міжнародного кримінального суду в Гаазі виїхала до України для розслідування за колективним міжнародним позовом проти Росії щодо її воєнних злочинів.

    Тим часом армія Путіна продовжує нищити мирні українські міста, а сам Путін вважає, що знищив майже всю військову інфраструктуру в Україні.

    Раніше Путін заявив, що українці самі винні, бо не здаються.

    Тим часом міністр оборони Олексій Резніков у відеозверненні подякував усім партнерам України за підтримку та звернувся до міжнародної спільноти із закликом закрити небо над Україною, щоб запобігти черговій катастрофі.

    Сьогодні «вантаж 200» з України прийшов у російські регіони. Там шок і паніка.

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    Прокурор Нюрнберзького процесу: Путіну світить в'язниця