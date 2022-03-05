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    Окупанти кидають військову техніку і тікають з Миколаєва

    Ворог залишає військову техніку і тікає з Миколаєва у бік Херсона - Окупанти кидають військову техніку і тікають з Миколаєва
    Ворог залишає військову техніку і тікає з Миколаєва у бік Херсона
    фото: patrioty.org.ua

    Голова області попередив, що «орки» голодні і проситимуть їсти, тож їх можна нагодувати і затримати

    Станом на 16:35 у суботу 5 березня українські військові вибили ворога із Миколаєва. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

    «Окупантів вибили із міста. Ми маємо багато трофейної техніки. Ми їх вибили не лише з міста, з Кульбакіно, а зараз вони просто тікають. Здебільшого у напрямку Херсона. У напрямку Шевченка, Луча, Снігурівки», – написав він.

    Кім попередив, що «орки» голодні і проситимуть їсти.

    «Можете їх нагодувати, а потім затримати. Так би мовити – громадянське затримання», – радить голова області.

    «На жаль, ми маємо втрати і серед мирного населення. У місті немає жодної ворожої техніки. Місто на замку. Величезна подяка військовим за їхню роботу!», – додав Кім.

    Теги: Росія окупанти війна Миколаївщина Миколаїв військові військова техніка Україна
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    Окупанти кидають військову техніку і тікають з Миколаєва