Україна веде переговори з Росією щодо організації нових гуманітарних місій на тимчасово окупованих територіях. Для їх проведення знадобиться запровадження режиму тиші, як це було під час попередньої операції в Олешках на Херсонщині. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише «Главком».

За словами омбудсмана, першочергово українська сторона обговорює з РФ можливість проведення гуманітарної місії в Олешківській територіальній громаді. Він наголосив, що місцеві жителі опинилися на межі гуманітарної катастрофи через нестачу продуктів, питної води та медикаментів.

«Треба максимально у швидкий спосіб дозволити людям або виїхати з тієї території, або доправити до них гуманітарну допомогу», – зазначив Лубінець.

Водночас омбудсман зауважив, що переговори з російською стороною залишаються складними. За його словами, РФ не демонструє гуманітарних кроків, а під час обговорення допомоги українцям висуває зустрічні вимоги щодо громадян Росії.

Лубінець також повідомив, що наступну гуманітарну місію Україна опрацьовує разом із російською стороною та американськими посередниками. Насамперед її планують провести на Херсонщині. Не виключено, що згодом ініціативу поширять на сусідні області.

Окремо омбудсман прокоментував пропозицію російського диктатора Володимира Путіна провести подібну гуманітарну місію в Костянтинівці на Донеччині. Лубінець заявив, що не обговорював із РФ таку операцію, оскільки там тривають активні бойові дії. На його думку, провести гуманітарну місію в цьому районі наразі неможливо або вкрай складно.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Україна та Росія за посередництва першої леді США Меланії Трамп домовилися про режим тиші в районі тимчасово окупованих Олешок. Він був необхідний для проведення гуманітарної операції – доставки допомоги та евакуації цивільних. За словами Лубінця, під час попередньої місії сторони дотримувалися взятих зобов’язань.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець також розповів, що під час гуманітарної місії в окупованих Олешках провів 15 годин в одному автобусі з російською омбудсменкою Яною Лантратовою. За цей час сторони обговорили низку гуманітарних питань, зокрема можливість створення міжнародної моніторингової групи для відвідування українських військовополонених у Росії та перевірки списків перед потенційним масштабним обміном.