Арахамія повідомив, коли завершиться перемир’я на Херсонщині

Режим припинення вогню діє на визначених територіях, пов’язаних із гуманітарною операцією в Олешках

Режим тиші запровадили для проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках за посередництва Меланії Трамп

На Херсонщині режим припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешок триватиме до 22:59 1 листопада за київським часом. Він розпочався о 03:00 27 жовтня та має забезпечити проведення гуманітарної операції для допомоги цивільним. Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, пише «Главком».

За словами Арахамії, режим тиші запровадили в межах ініціативи першої леді США Меланії Трамп щодо розблокування Олешок.

«Це найбільша деескалація з 2022 року. Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада. Кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир в Україні», – написав він у Telegram.

Припинення вогню має створити умови для гуманітарної місії в Олешках. Домовленості передбачають доставку допомоги місцевим жителям, технічне розмінування та підготовку безпечних маршрутів для цивільних, які захочуть залишити місто.

За координацію місії відповідають український омбудсман Дмитро Лубінець та уповноважена з прав людини в Росії Яна Лантратова. Посередництво забезпечує Меланія Трамп.

Лубінець повідомив, що режим припинення вогню діє на визначених територіях, пов’язаних із гуманітарною операцією. За його словами, сторони дотримуються досягнутих домовленостей, а пріоритетом залишається безпека цивільного населення.