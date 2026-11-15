У Кропивницькому дрон влучив у житловий будинок: постраждало троє людей

Двоє людей відмовилися від госпіталізації

Сьогодні, 15 листопада, у Кропивницькому ворожий дрон влучив у житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Через ворожу атаку в Кропивницькому постраждали троє людей.

«Одного чоловіка доправили до лікарні, ще двоє відмовилися від госпіталізації», – уточнив Андрій Райкович.

До слова, російські війська атакували об’єкт промислової інфраструктури на Кіровоградщині. Внаслідок удару виникли пожежі на двох локаціях. Обійшлося без загиблих і травмованих.

Як повідомлялося, унаслідок нічної російської атаки на Чорноморськ шестеро людей отримали травми.