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Лубінець розказав, як провів 15 годин в автобусі з російською омбудсменкою Лантратовою

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Лубінець розказав, як провів 15 годин в автобусі з російською омбудсменкою Лантратовою
Лубінець розповів про несподівані теми переговорів із Лантратовою
фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Під час тривалої поїздки представники України та Росії обговорили можливість міжнародних перевірок місць утримання полонених

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що під час гуманітарної місії в окупованих Олешках провів 15 годин в одному автобусі з російською омбудсменкою Яною Лантратовою. За цей час сторони обговорили низку гуманітарних питань, зокрема можливість створення міжнародної моніторингової групи для відвідування українських військовополонених у Росії та перевірки списків перед потенційним масштабним обміном. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю Дмитру Гордону, передає «Главком».

За словами Лубінця, тривала спільна поїздка відбулася під час організації евакуації українських громадян із тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. Представники двох держав використали цей час для обговорення питань, пов'язаних із захистом прав людей, які перебувають у російському полоні.

Омбудсмен зазначив, що під час розмови порушували навіть ті пропозиції, реалізація яких наразі видається складною. Однією з таких ініціатив стало створення міжнародної групи з представників інститутів омбудсменів різних країн.

«15 годин ти ж не будеш просто сидіти і мовчати, 15 годин у нас були перемовини. Ми обговорили, мені здається, всі питання, навіть потенційні нереальні пропозиції, але в тому числі ми обговорили можливість створення міжнародної моніторингової групи», – розповів Лубінець.

За задумом, міжнародні представники отримали б можливість відвідувати українців, яких утримують на території Росії. Аналогічний механізм передбачав би відвідування російських громадян, які перебувають в Україні.

Окремо Лубінець згадав можливість залучення українського та російського омбудсменів до перевірки інформації про полонених перед потенційним обміном за формулою «всіх на всіх».

«Коли, можливо, ми будемо готувати обмін «всіх на всіх», і для верифікації, щоб ніхто нікого не забув, перед проведенням такого обміну буде надана можливість представникам двох країн фізично виїхати, всіх облікувати, верифікувати дані, списки, обмінятися, провести таку теж нелегку роботу не за один день», – зазначив він.

За словами Лубінця, раніше українська сторона неодноразово порушувала перед російськими представниками питання доступу міжнародних спостерігачів до військовополонених. Україна, зокрема, надавала представникам Ватикану можливість зустрічатися з російськими полоненими та наполягала на аналогічному доступі до українців у російському полоні.

Омбудсмен розповів, що за перебування Лантратової на посаді представник іноземної держави вперше з 2022 року отримав можливість відвідати українських військовополонених у Росії. За його словами, йшлося про кардинала Маттео Дзуппі, представника Ватикану.

Лубінець також не виключив, що в майбутньому український і російський омбудсмени особисто долучаться до роботи міжнародної моніторингової групи. Однак він наголосив, що такі механізми поки залишаються предметом обговорення.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про завершення гуманітарної місії з евакуації жителів Олешок. 30 жовтня Дмитро Лубінець заявив, що гуманітарну допомогу доставили до тимчасово окупованого міста, а автобуси з евакуйованими вирушили в Україну та Росію. За словами омбудсмена, операція стала можливою завдяки посередництву першої леді США Меланії Трамп.

Також «Главком» писав про підготовку нової евакуації з окупованих Олешок. 10 листопада Лубінець повідомив, що після першої гуманітарної місії кількість звернень від місцевих жителів зросла. Українська сторона почала опрацьовувати можливість організації додаткового безпечного виїзду, однак конкретні дати операції поки не визначено.

Теги: Дмитро Лубінець росія війна військові евакуація

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