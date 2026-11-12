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Україна готує нові гуманітарні перемир’я з Росією за підтримки США – Лубінець

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна готує нові гуманітарні перемир’я з Росією за підтримки США – Лубінець
Лубінець наголосив, що гуманітарні місії потрібні жителям Херсонщини та інших окупованих територій
фото: кадр з відео

Можливість продовження такої співпраці вже обговорено з американськими партнерами та країною-агресором

Україна опрацьовує проведення нових гуманітарних місій на тимчасово окупованих територіях, які передбачатимуть тимчасове припинення вогню для доставки допомоги та порятунку цивільних. Такий механізм уже застосували під час операції в Олешках на Херсонщині за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі «Еспресо», пише Главком.

За словами омбудсмана, під час підготовки місії в Олешках українській стороні за участю Меланії Трамп та її спеціального представника Марка Бекмана вдалося напрацювати новий механізм взаємодії з Росією. Він передбачає фізичну присутність представників трьох країн на території, контрольованій РФ, що має зробити процес надання допомоги прозорішим.

Завдяки цьому механізму вдалося доправити до міста продукти, питну воду, медикаменти та іншу необхідну допомогу, а також допомогти виїхати цивільним, які хотіли залишити окупацію.

Лубінець наголосив, що подібні місії потрібні й жителям інших населених пунктів Херсонщини та окупованих територій в інших областях. Наразі українська сторона аналізує результати першої операції та визначає, що необхідно вдосконалити для наступних гуманітарних заходів.

Можливість продовження такої співпраці вже обговорювали з американськими партнерами та російською стороною. За словами омбудсмана, Меланія Трамп особисто підтвердила готовність підтримувати нові гуманітарні місії.

«Особисто Меланія Трамп підтвердила, що вона готова підтримувати подібні гуманітарні напрямки, гуманітарні місії, робити все, щоб фізично рятувати громадян України», – наголосив Лубінець.

Під час попередньої місії в Олешках режим припинення вогню діяв із 27 жовтня до 1 листопада. За цей час сторони мали забезпечити безпеку гуманітарної операції, зокрема розмінування маршруту, доставлення допомоги та евакуацію цивільних. За словами Лубінця, обидві сторони дотримувалися взятих зобов'язань. 

Окремо омбудсман повідомляв, що під час операції вдалося випробувати механізм контролю за дотриманням режиму тиші за допомогою безпілотників з обох сторін. 

Після завершення місії Україна та Росія почали опрацьовувати можливість продовження подібних гуманітарних кроків. Зокрема, Лубінець і російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова звернулися до Меланії Трамп із пропозицією поширити цю практику на інші населені пункти.

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Теги: Дмитро Лубінець перемир'я переговори окуповані території

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