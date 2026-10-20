Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Трамп може змусити Україну укласти мир із РФ до грудня – WP

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Трамп може змусити Україну укласти мир із РФ до грудня – WP
Трамп також заявив, що Україні час передати переговори комусь іншому
фото: Getty Images

Москва сприймає останні кроки Вашингтона як політичний успіх і сподіваються на послаблення західної підтримки Києва

Президент США Дональд Трамп може намагатися змусити Україну погодитися на мирну угоду з Росією до грудня, коли він потенційно зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на саміті G20 у Маямі. Про це пише The Washington Post, повідомляє «Главком».

За словами видання, останні рішення американської адміністрації можуть бути пов’язані не стільки з питаннями енергетики, скільки з прагненням Трампа досягти політичного врегулювання війни до зустрічі з Путіним.

Як повыдомляють журналісти, Москва останні зміни в політиці Вашингтона щодо України сприймає як свідчення ослаблення західної підтримки Києва. Після телефонної розмови Путіна з Трампом американський президент оголосив про послаблення обмежень на постачання російського дизельного пального, призупинив запровадження нових санкцій проти Росії та посилив тиск на українського президента Володимира Зеленського.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українська влада нібито перебуває в агонії через продовження опору Росії.  Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв коротко відреагував на останні події словом «Мат».

Видання також наводить слова неназваного російського науковця, близького до високопоставлених російських дипломатів. Він заявив, що російське керівництво вважає результати телефонної розмови Путіна з Трампом політичною перемогою.

Варто нагадати, що Росія не пов’язує свою позицію щодо врегулювання війни проти України з рішенням президента США Дональда Трампа відкласти запровадження «пекельних санкцій». Водночас Москва позитивно оцінює перспективи енергетичної співпраці з Вашингтоном.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп переговори США війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова Фонду держмайна вважає, що приватизація ОПЗ може мати не лише економічне, а й геополітичне значення
Голова Фонду держмайна припустив, як адміністрація Трампа може вплинути на приватизацію в Україні
18 жовтня, 18:15
Наслідки російської атаки на Київ
Окупанти обстріляли житловий сектор у столиці: фото наслідків
16 жовтня, 07:59
Момент для цього «політичного шоу» президент Трамп обрав невдалий
Трамп допустив фундаментальну помилку
11 жовтня, 22:44
Заяви Путіна про ситуацію на фронті суттєво розходяться з реальними показниками
«Нагадують галюцинації». ISW розібрав заяви Путіна про успіхи армії РФ
3 жовтня, 09:05
Головнокомандувач підкреслив, що сучасна війна суттєво відрізняється, але люди залишаються головною цінністю ЗСУ
Драпатий зробив заяву до Дня захисників і захисниць України
1 жовтня, 09:41
Гуманітарну катастрофу в Олешках терміново розглянуть в ОБСЄ
Україна терміново звернулася до ОБСЄ через ситуацію в Олешках
30 вересня, 17:07
Червоні, рожеві та помідори «сливка» мають помітну різницю у вартості
Ціни на помідори наприкінці вересня зросли: скільки коштує кілограм у супермаркетах
25 вересня, 19:47
Трамп сказав, що він та Сі Цзіньпін вибудували дружбу
Трамп вигадав нову назву для своїх відносин із Сі Цзіньпіном
24 вересня, 17:51
Російська атака спричинила руйнування та пожежу у двох районах Києва
Російські дрони атакували Київ: пошкоджено АЗС та склад
23 вересня, 07:43

Події в Україні

У Києві оголошено сьому повітряну тривогу від початку доби
У Києві оголошено сьому повітряну тривогу від початку доби
Трамп може змусити Україну укласти мир із РФ до грудня – WP
Трамп може змусити Україну укласти мир із РФ до грудня – WP
Окупанти вдруге за день вдарили по енергооб’єкту на Прикарпатті, є постраждалий
Окупанти вдруге за день вдарили по енергооб’єкту на Прикарпатті, є постраждалий
Атака на Львівщину: постраждала людина, пошкоджено житлові будівлі (фото)
Атака на Львівщину: постраждала людина, пошкоджено житлові будівлі (фото)
Окупанти атакували у Рівному кладовище, де поховані військові (фото)
Окупанти атакували у Рівному кладовище, де поховані військові (фото)
Окупанти вдарили по житлових будинках у Харкові: шестеро постраждалих
Окупанти вдарили по житлових будинках у Харкові: шестеро постраждалих

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні

Новини

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua