Трамп також заявив, що Україні час передати переговори комусь іншому

Москва сприймає останні кроки Вашингтона як політичний успіх і сподіваються на послаблення західної підтримки Києва

Президент США Дональд Трамп може намагатися змусити Україну погодитися на мирну угоду з Росією до грудня, коли він потенційно зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на саміті G20 у Маямі. Про це пише The Washington Post, повідомляє «Главком».

За словами видання, останні рішення американської адміністрації можуть бути пов’язані не стільки з питаннями енергетики, скільки з прагненням Трампа досягти політичного врегулювання війни до зустрічі з Путіним.

Як повыдомляють журналісти, Москва останні зміни в політиці Вашингтона щодо України сприймає як свідчення ослаблення західної підтримки Києва. Після телефонної розмови Путіна з Трампом американський президент оголосив про послаблення обмежень на постачання російського дизельного пального, призупинив запровадження нових санкцій проти Росії та посилив тиск на українського президента Володимира Зеленського.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українська влада нібито перебуває в агонії через продовження опору Росії. Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв коротко відреагував на останні події словом «Мат».

Видання також наводить слова неназваного російського науковця, близького до високопоставлених російських дипломатів. Він заявив, що російське керівництво вважає результати телефонної розмови Путіна з Трампом політичною перемогою.

Варто нагадати, що Росія не пов’язує свою позицію щодо врегулювання війни проти України з рішенням президента США Дональда Трампа відкласти запровадження «пекельних санкцій». Водночас Москва позитивно оцінює перспективи енергетичної співпраці з Вашингтоном.