Актори Франківського драмтеатру оригінально обіграли тривогу під час вистави (відео)

Артисти підняли настрій глядачам попри повітряну тривогу

Трупа Франківського драмтеатру влаштувала шоу-імпровізацію під час повітряної тривоги. Актори не розгубилися, почувши новину про небезпеку та оригінально обіграли її у виставі. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку однієї з глядачок.

Актори театру грали на сцені виставу «Гуцулка Ксеня». Тоді ж посеред виступу на сцені з'явилася одна з акторок та, не виходячи з образу своєї героїні, повідомила, що розпочалася повітряна тривога у місті й глядачам треба пройти в укриття. «Ви можете сказати усім, що жовтий рівень тривоги, дрони десь близько, можуть люди йти у безпечне місце, а ви можете докашляти!» – з гумором звернулася акторка до колеги по сцені.

Тоді ж актори Олексій Гнатовський та Павло Кільницький продовжили грати сцену ще декілька хвилин, чим вразили глядачів:

«Класно обіграли тривогу», – написала глядачка.

«Артисти Франківського драмтеатру обіграли сучасні українські реалії», – зазначив шанувальник.

Нагадаємо, український гурт «Друга ріка» достроково завершив концерт у Чернігові. Через повітряну тривогу артисти заспівали для глядачів поза залою. Гурт заспівав декілька своїх хітів на нижньому поверсі театру. На кадрах, якими поділився гурт, глядачі та фронтмен колективу Валерій Харчишин заспівали відому пісню «Три хвилини».

Також повідомлялося, українське творче об'єднання «Мур» продовжило виставу «Ти [Романтика]» у метро через російську атаку. Уметрополітені українці співали разом із музикантами. На кадрах, які опублікували в мережі, можна побачити, як гурт разом із апаратурою та інструментами влаштував концерт в укритті. Артисти заграли на гітарі та заспівали разом із шанувальниками, які знімали їх на телефони та підтримували, підспівуючи.