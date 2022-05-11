Схема 50/50: поліція піймала «благодійників», що заробляли на зборі коштів для військових

В пропорції 50/50 керівники одного із благодійних фондів Тернопільщини розподіляли кошти небайдужих громадян. Половина суми – на потреби військових, решта – у власні кишені.

Про це на сторінці МВС України повідомив Ігор Клименко.

За його словами двоє братів з Чернівецької області ще півтора року тому створили в Тернополі благодійну організацію. Спершу справи йшли не дуже вдало, але початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну діячі вирішили використати на повну. Патріотизм українців та бажання допомогти монетизувалися у кошти на рахунку фонду. Всього за час воєнного стану вони зібрали майже 13 мільйонів гривень.

Як виявилося, для освоєння грошей, які щодня надходили від добросердечних громадян, потрібна була допомога. Тож до роботи благодійної організації залучили ще чотирьох осіб, серед яких батько засновників та дружина одного із них. Такий собі сімейний підряд.

Про людське око діячі витратили приблизно половину зібраної суми на закупівлю необхідних речей для військових. Для підкріплення довіри вони показували фото закуплених товарів та відправку їх на фронт. Але більшою частиною зібраних коштів «благодійники» розпоряджалися по-своєму. Наприклад, придбали елітні позашляховики, накупили ювелірні вироби та дорогі мобільні телефони.

«Карний розшук поліції Тернопільської області затримав двох організаторів, а слідчі під процесуальним керівництвом обласної прокуратури якісно документують усі факти незаконної діяльності групи. Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучили 34 тисячі доларів США, майже 7 тисяч євро, понад 2 тисячі фунтів стерлінгів та понад 200 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

Ще понад 5 млн гривень знаходяться на особистих банківських картках, які наразі заблоковані. Слідство має всі підстави вважати, що ці гроші вони зберігали для себе. Адже маючи цю суму на рахунках, вони продовжували поширювати повідомлення про те, що коштів не вистачає і необхідний терміновий збір на потреби ЗСУ.

Всього за час воєнного стану вони зібрали майже 13 мільйонів гривень

За незаконне використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку під час воєнного стану (і нагадаю, що це нова стаття Кримінального кодексу – 201-2) діячам загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

МВС радить переказувати кошти лише перевіреним людям та організаціям. Якщо ж ви сумніваєтеся у порядності окремих волонтерів чи штабів, звертайтеся до Національної поліції України.

Тим часом в Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини. Так, уже відомо про першого військового, котрий постане перед судом.