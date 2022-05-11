Болгарія знайшла заміну російському газу

Болгарія споживає близько 3 мільярдів кубометрів газу на рік, у тому числі понад 90% надходило з Росії

Після того, як російський «Газпром» припинив постачання газу у Болгарію, країна домовилася про постачання зрідженого природного газу зі США з червня. Про це було оголошено після зустрічі прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова та віцепрезидентки США Камали Гарріс у Вашингтоні, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на БГНЕС.

«Реальні постачання зрідженого природного газу до Болгарії за цінами нижчими, ніж у «Газпрому», узгоджені станом на червень», — йдеться у повідомленні уряду.

Болгарія споживає близько 3 мільярдів кубометрів газу на рік, у тому числі понад 90% надходило з Росії.

Болгарія активізувала переговори з Азербайджаном про збільшення постачання газу і сподівається домовитися про угоди щодо ЗПГ через термінали у Греції та Туреччині.

Нагадаємо, 27 квітня російський «Газпром» поінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня. Міністерство енергетики Болгарії заявило, що вживаються заходи щодо забезпечення альтернативних постачань газу та необхідності обмежувати споживання газу в країні немає.

Як повідомлялося, Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн». Як заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Росія не зможе вимагати від Європи оплату за газ в рублях.

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