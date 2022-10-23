Львівщина: пасажирський потяг зіткнувся з автівкою, є загиблі

Аварія сталася після опівночі у селі Оброшино

Під Львовом 23 жовтня швидкісний пасажирський потяг зіткнувся із легковим автомобілем «ВМW». Внаслідок аварії двоє людей загинули, ще двоє поранено. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Аварія сталася після опівночі у селі Оброшино на перегоні Оброшино-Глинна. У автомобілі були затиснуті люди.

За допомогою спецобладнання рятувальники вивільнили травмованих водія і пасажира та передали медикам. Постраждалих у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення 8-ї міської клінічної лікарні Львова. Також рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували із автомобіля двох загиблих.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 6 осіб особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Причини та обставини аварії з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення з Краматорськом, що на Донеччині.