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Львівщина: пасажирський потяг зіткнувся з автівкою, є загиблі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Львівщина: пасажирський потяг зіткнувся з автівкою, є загиблі
Причини та обставини аварії з'ясовують правоохоронці
фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області/Facebook

Аварія сталася після опівночі у селі Оброшино

Під Львовом 23 жовтня швидкісний пасажирський потяг зіткнувся із легковим автомобілем «ВМW». Внаслідок аварії двоє людей загинули, ще двоє поранено. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Аварія сталася після опівночі у селі Оброшино на перегоні Оброшино-Глинна. У автомобілі були затиснуті люди.

За допомогою спецобладнання рятувальники вивільнили травмованих водія і пасажира та передали медикам. Постраждалих у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення 8-ї міської клінічної лікарні Львова. Також рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували із автомобіля двох загиблих.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 6 осіб особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Причини та обставини аварії з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення з Краматорськом, що на Донеччині.

 

 

Теги: Facebook потяг рятувальники Укрзалізниця

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