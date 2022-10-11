«Укрзалізниця» попереджає про затримку майже 40 потягів

Залізничні вокзали працюють по всій країні у звичайному режимі

Рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізований, напруга у контактній мережі відновлена

Потяги «Укрзалізниці» продовжують рух попри ранкову повітряну тривогу майже по всій території України. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Станом на 8:30 звичним графіком рухаються 40 поїздів, до 30 хвилин затримуються 14 рейсів, а 23 рейси затримуються від 30 хв. і більше.

«Залізничні вокзали працюють по всій країні у звичайному режимі, підземні переходи виконують роль укриття для пасажирів», – зазначили у відомстві.

Також за графіком продовжує рух Київська кільцева електричка, щоб забезпечити можливість пересуватись містом.

Рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізований, напруга у контактній мережі відновлена.

Нагадаємо, унаслідок ракетного обстрілу Києва рашистами, 10 жовтня зранку, було пошкоджено центральний залізничний вокзал. Утім, рух поїздів продовжувався, висадка та посадка на поїзди проводилася через підземні переходи.