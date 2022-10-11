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«Укрзалізниця» попереджає про затримку майже 40 потягів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укрзалізниця» попереджає про затримку майже 40 потягів
Залізничні вокзали працюють по всій країні у звичайному режимі
фото: пресслужба Укрзалізниці

Рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізований, напруга у контактній мережі відновлена

Потяги «Укрзалізниці» продовжують рух попри ранкову повітряну тривогу майже по всій території України. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Станом на 8:30 звичним графіком рухаються 40 поїздів, до 30 хвилин затримуються 14 рейсів, а 23 рейси затримуються від 30 хв. і більше.

«Залізничні вокзали працюють по всій країні у звичайному режимі, підземні переходи виконують роль укриття для пасажирів», – зазначили у відомстві.

Також за графіком продовжує рух Київська кільцева електричка, щоб забезпечити можливість пересуватись містом.

Рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізований, напруга у контактній мережі відновлена.

Нагадаємо, унаслідок ракетного обстрілу Києва рашистами, 10 жовтня зранку, було пошкоджено центральний залізничний вокзал. Утім, рух поїздів продовжувався, висадка та посадка на поїзди проводилася через підземні переходи. 

Теги: укриття Укрзалізниця потяг обстріл

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