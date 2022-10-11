«Укрзалізниця» попереджає про затримку майже 40 потягів
Рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізований, напруга у контактній мережі відновлена
Потяги «Укрзалізниці» продовжують рух попри ранкову повітряну тривогу майже по всій території України. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Станом на 8:30 звичним графіком рухаються 40 поїздів, до 30 хвилин затримуються 14 рейсів, а 23 рейси затримуються від 30 хв. і більше.
«Залізничні вокзали працюють по всій країні у звичайному режимі, підземні переходи виконують роль укриття для пасажирів», – зазначили у відомстві.
Також за графіком продовжує рух Київська кільцева електричка, щоб забезпечити можливість пересуватись містом.
Рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізований, напруга у контактній мережі відновлена.
Нагадаємо, унаслідок ракетного обстрілу Києва рашистами, 10 жовтня зранку, було пошкоджено центральний залізничний вокзал. Утім, рух поїздів продовжувався, висадка та посадка на поїзди проводилася через підземні переходи.
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