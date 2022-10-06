ЗМІ розкрили таємницю «ядерного потяга», який нібито їхав у бік України

«Ядерний потяг», який помітили у Росії, спричинив переполох у західних ЗМІ

Журналісти з'ясували подробиці про так званий «ядерний поїзд», який нещодавно схвилював світ. Потяг перебував на одній з баз відповідальної за зберігання та перевезення ядерної зброї 12-го Головного управління міністерства оборони РФ, однак робота цієї частини уже багато років зводиться лише до обслуговування автопарку, йдеться у розслідуванні «Радіо Свобода».

У неділю, 2 жовтня, російський телеграм-канал опублікував відео та фото залізничного складу з військовою технікою, що йде до фронту «десь у центральній смузі Росії». Автор каналу звернув увагу на те, що поїзд перевозить бронеавтомобілі КамАЗ-43269 «Постріл» з бойовими модулями «Спіца», що включають 30-міліметрову гармату і автоматичний гранатомет. Водночас незалежні військові експерти звернули увагу на те, що такі модулі досі використовувалися лише 12-м головним управлінням Міноборони РФ. Звідси й пішли підхоплений західною пресою чутки про «ядерний потяг», який Путін нібито відправив у бік України.

Незабаром після появи відео та фото поїзда користувачі соцмереж з’ясували, що вони були зняті у місті Сергієв Посад Московської області.

Журналісти з'ясували, що залізнична гілка, якою слідував потяг, має лише кілька відгалужень до точки, де поїзд потрапив на відео. Це цивільні підприємства, і лише одне місце, де гілка бере свій початок, пов'язане із військовими. Це військова частина 14118 поряд із селищем Абрамове. Потяг слідує у протилежному від неї напрямку. Частина 14118, як випливає з відкритих джерел, справді належить до 12-го Головного управління МО, хоч і не згадується як місце зберігання ядерних боєприпасів.

Колишній директор центру НАТО з контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення Вільям Альберк вважає, що військова техніка могла прямувати на навчання стратегічних ядерних сил «Гром», які зазвичай відбуваються в середині жовтня. Альберк також зазначає, що поблизу військової частини 14118 немає відомих місць зберігання ядерної зброї.

Видання зазначає, військова частина, звідки виїхав «ядерний поїзд», – це звичайна і при цьому порівняно невелика база зберігання техніки та відстійник залізничних вагонів. На ній працює невелика кількість персоналу.

«Про те, що ця частина має або мала безпосереднє відношення до ядерної зброї, побічно говорить лише коментар користувача «Вікімапії»: він пише, що одна з будов на території, «склад №9», свого часу використовувалася «для зберігання транспортних контейнерів для спецвиробів», – йдеться у публікації.

У держконтрактах, укладених як частиною 14118, так і частиною 31610, фігурують досить скромні суми та відсутні будь-які вказівки на купівлю товарів чи послуг, які можуть бути пов'язані із зберіганням чи обслуговуванням ядерних боєприпасів, зазначають автори розслідування.

«Втім, «скромність» апетитів військової частини, звідки вийшов «ядерний потяг», що наробив шуму у світових ЗМІ, може бути оманливою: цей підрозділ кілька разів ставав об'єктом уваги правоохоронних органів через багатомільйонні розкрадання, у тому числі скоєні «під прикриттям» ФСБ», – зазначають журналісти.

Попри те, що «ядерний потяг» із Сергієва Посада навряд чи перевозив ядерні боєголовки або ракети, експерти, опитані виданням, вважають його появу невипадковою.

Так, незалежний військовий аналітик Конрад Музика, який першим звернув увагу на зв'язок поїзда з 12-м Головним управлінням Міноборони, відкидає версію про те, що військова техніка з частини 14118 може прямувати в Україну просто для посилення російського сухопутного угруповання та поповнення втрат, завданих армією при українському контрнаступі.

«Я не думаю, що заради України вони стали б жертвувати обладнанням, яке належить такому спеціалізованому підрозділу, як 12-те Головне управління міноборони. Тим більше зараз, коли Росія відкрито розігрує ядерну карту. Я думаю, що навколо цієї теми надто багато всього відбувається, щоб це було просто збігом», – каже Музика.

Нагадаємо, раніше британська газета Times з посиланням на військові джерела повідомила, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України. Ці побоювання, як писало видання, посилилися на тлі появи інформації про потяг, керований секретним ядерним підрозділом для відправки в Україну.

Як відомо, раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вони розробили план дій у випадку, якщо Росія застосовує ядерну зброю в Україні.

30 вересня Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.