Українець викрав евакуатором машину, яку йому не вдалось купити

Машину чоловік розібрав її на деталі і розпродав

Львів’янин викрав автомобіль Mercedes C220 на евакуаторі, розібрав його на запчастини, які розпродав. У подальшому Віталія Данила затримали з обвинуваченням у крадіжці машини. Свої дії чоловік пояснив тим, що хотів купити цю машину, але вирішив, що у неї немає власника, тому забрав її собі. Про це повідомляє Zaxid.net.

У вироку Сихівського районного суду Львова говориться, що 24 травня о 2:30 ночі Віталій Данило приїхав на евакуаторі до місця, де був припаркований автомобіль Mercedes C220. Чоловік завантажив машину на евакуатор і відвіз її в село біля Львова.

Крадій розкомплектував автомобіль і продавав вже окремі запчастини транспортного засобу. Матеріальні збитки власниці Mercedes C220 становлять 38,5 тис. грн. За фактом викрадення майна жінка звернулась в поліцію, а представники правоохоронних органів знайшли і затримали крадія.

Віталій Данило хоч і визнав свою вину, але наголосив, що спочатку хотів купити цей автомобіль. Раніше він залишав на машині записку з своїм номером телефону для контакту з власниками. Але оскільки йому ніхто не подзвонив, а в машині було вибити скло, чоловік вирішив,що вона нічия і прийняв рішення просто забрати її евакуатором.

Суд визнав підсудного винним, і встановив Віталію Данило іспитовий термін один рік. Хоч перед цим вони мали намір призначити чоловіку 3 роки позбавлення волі.

Також сьогодні у Києві евакуювали машину сім’ї Святослава Вакарчука. Автомобіль родини артиста забрали зі штрафмайданчика за кілька годин.

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