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    У Черкасах рятувальники витягали авто з Дніпра (відео)

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    Авто цілу ніч провело під водою - У Черкасах рятувальники витягали авто з Дніпра (відео)
    Авто цілу ніч провело під водою
    скріншот з відео

    Для підняття автомобіля залучався особовий склад

    У Черкасах, в районі пляжу Рів`єра на Дніпрі, під лід провалився автомобіль. Рятувальники дістали з води автівку аж на наступний день, адже для підняття автомобіля залучався особовий склад аварійно рятувального загону спеціального призначення.

    «Зазвичай, рятувальники закликають людей «не виходити» на лід, однак, судячи з нового відео, варто також нагадувати «не виїжджати» на лід, а, може, й «не вилітати» на лід чи «не вистрибувати» на лід...» − прокоментували у відомстві.

    На щастя, двоє людей, які знаходилися всередині авто, дісталися берега самостійно та медичної допомоги не потребували.

    Нагадаємо, пізно ввечері 28 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило про вибух у Косівській центральній районній лікарні. Під час пожежі загинуло три пацієнти та постраждало ще три.

    Двоє людей, які постраждали під час вибуху та пожежі у Косівській центральній районній лікарні (ЦРЛ), у критичному і важкому стані: в однієї пацієнтки 90% опіків тіла, ще в однієї – 60%.

    У Косові Івано-Франківської області 30 грудня оголосили днем жалоби за загиблими на пожежі в лікарні.

    Теги: Черкаси автомобіль рятувальники річка Дніпро
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    У Черкасах рятувальники витягали авто з Дніпра (відео)