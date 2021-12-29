У Черкасах рятувальники витягали авто з Дніпра (відео)

Для підняття автомобіля залучався особовий склад

У Черкасах, в районі пляжу Рів`єра на Дніпрі, під лід провалився автомобіль. Рятувальники дістали з води автівку аж на наступний день, адже для підняття автомобіля залучався особовий склад аварійно рятувального загону спеціального призначення.

«Зазвичай, рятувальники закликають людей «не виходити» на лід, однак, судячи з нового відео, варто також нагадувати «не виїжджати» на лід, а, може, й «не вилітати» на лід чи «не вистрибувати» на лід...» − прокоментували у відомстві.

На щастя, двоє людей, які знаходилися всередині авто, дісталися берега самостійно та медичної допомоги не потребували.

Нагадаємо, пізно ввечері 28 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило про вибух у Косівській центральній районній лікарні. Під час пожежі загинуло три пацієнти та постраждало ще три.

Двоє людей, які постраждали під час вибуху та пожежі у Косівській центральній районній лікарні (ЦРЛ), у критичному і важкому стані: в однієї пацієнтки 90% опіків тіла, ще в однієї – 60%.

У Косові Івано-Франківської області 30 грудня оголосили днем жалоби за загиблими на пожежі в лікарні.