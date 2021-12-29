- Тест-драйв Volvo V60: найкраща альтернатива кросоверу

Volvo V60 – універсал, який з легкістю замінить майже будь-який кросовер

Універсали прийнято вважати видом, що майже зник з автомобільного світу. Але це хибна думка. Насправді «вагони» відмінно почуваються. Просто вони мімікрували під позашляховики та називаються тепер кросоверами. І, з технічної точки зору, саме автомобілі в кузові «універсал» є найпопулярнішим сегментом автомобілів.

Проте є екземпляри, які не зрадили своїм корінням. Один з них – це Volvo V60. Модель дебютувала у 2010 році. Друге покоління з’явилося у 2018-му. І воно зберегло свій формфактор. Власне, у шведів і не було необхідності ліпити із V60 кросовер. Адже у них в лінійці є XC60.

І тут виникає головне питання: а чи є сенс у V60, якщо можна взяти XC60? Одразу скажу, що особисто у мене однозначної відповіді на це питання немає. Все залежить від того, наскільки ви здатні обирати автомобіль не серцем, а по-скандинавські холодною головою.

На мою думку, Volvo V60 – це відмінний варіант для тих, кому потрібен практичний сімейний автомобіль, але ніякої потреби у кросовері немає. І, власне, у цьому огляді я спробую довести цю тезу.

Характеристики

Якщо ми вже почали розмовляти про V60 в контексті кросоверів, логічно було б одразу поговорити про характеристики. Власне, у цієї моделі є все, щоб успішно конкурувати з позашляховиками.

У нас на тесті був звичайний універсал з приводом на передні колеса. Але можна обрати версію Cross Country, яка у базі вже має повний привод та 210 мм дорожнього просвіту. Далеко не кожен кросовер може похвалитися такими характеристиками. Ба більше, левова частка популярних в Україні моделей класу SUV мають набагато менший кліренс.

Особисто я обирав би саме Cross Country. Звичайний V60 – це відмінний варіант, коли ви пересуваєтеся переважно містом. Але мені доводиться бувати поза асфальтом. А лізти в багнюку на не підготовленому для цього універсалі не найкраща ідея.

А ось у місті V60 почувається відмінно. Ми тестували версію з дволітровим бензиновим мотором, який видає майже 200 кінських сил. Двигун здатний розганяти автомобіль до «сотні» менш ніж за 8 секунд.

Volvo V60

Автомобіль працює дуже тихо. Частково завдяки тому, що у складі силової установки тут є і електричний мотор, який допомагає двигуну внутрішнього згоряння. Але і над звукоізоляцією шведи попрацювали дуже добре.

Базовою силовою установкою для Volvo V60 є «м’який» гібрид. Він може бути побудований на базі дизельного або бензинового мотору. Будь-який з цих варіантів є достатньо потужним, щоб прискорювати автомобіль до 100 км на годину менш ніж за 10 секунд.

Але якщо вам потрібна динаміка електромобіля, можна обрати версію V60 Recharge. Це Plug-in Hybrid – тобто, гібрид із зарядкою від розетки. Топова модифікація набирає першу «сотню» за 4,6 секунди. Не кожен електромобіль здатен демонструвати таку динаміку.

Інтер’єр

Салон V60 один з найкращих у бізнес-класі. Власне, він типовий для всіх сучасних моделей Volvo. Ніяких зайвих елементів чи незрозумілих дизайнерських рішень. Якісні, приємні на дотик матеріали поєднуються з відмінною якістю виконання.

Екран мультимедійної системи розташовано вертикально. Нетипове рішення для сучасних автомобілів. Хоча, звісно, що й унікальним його не назвеш. До роботи тачскріну якихось принципових претензій немає. Можливо, це не найшвидший дисплей серед конкурентів. Але він точно не буде дратувати гальмуванням. Система працює стабільно та плавно.

Панель приладів – цифрова, на яку можна виводити, наприклад, навігацію.

Але екрани – це лише атрибути сучасного автомобіля, про які, за великим рахунком, немає чого розповідати. Найголовніше в V60 – це комфорт. У цьому автомобілі одразу хочеться поїхати кудись далеко. Сидіння дуже зручні. Вони можуть підлаштуватися під будь-яку людину.

Підвіска просто не помічає маленьких ям – на кермі жодних вібрацій. На високих швидкостях в салоні тихо. А стійкість автомобіля на прямій відмінна. Це робить V60 одним з найкращих автомобілів для подорожей.

Салон Volvo V60

Другий ряд сидінь у нашій комплектації був достатньо скромним – без окремої зони клімат-контролю. Але тут зручний продуманий підлокітник з двома підсклянниками, що висуваються, і нішами під мобільні девайси.

Окремо можна замовити клімат-контроль з чотирма зонами.

Також для задніх пасажирів є два USB-C. Окремі роз’єми для зарядки смартфонів є у передньому підлокітнику. Ще один девайс можна заряджати на бездротовій станції.

Об’єм багажника – майже 530 літрів. Знов-таки, не кожен міський кросовер може похвалитися такою місткістю.

Задні сидіння складаються у рівну підлогу. Є люк для лиж. Простір навколо нього захищено міцним пластиком. А сам люк має окремі дверцята. Тобто, коли ви користуєтеся виключно заднім підлокітником, у вас немає дірки в багажник. Це додає комфорту та безпеки заднім пасажирам.

Багажник має безліч гачків та інших рішень для зручного перевезення багажу. Хоча, треба відзначити, що у нас була не найбільш крута версія Volvo з точки зору організації простору в багажному відділені. У шведів є і більш винахідливі варіанти. Але, напевно, сюди також можна докупити різні розумні органайзери.

Під підлогою є запасне колесо.

Безпека Volvo V60

Volvo V60

У 2018 році, коли дебютувало нове покоління V60, краш-тести Euro NCAP проходили одразу декілька новинок Volvo. Всі вони набрали максимальну кількість зірок і увійшли до десятки найбільш безпечних автомобілів року.

Що стосується активних систем безпеки, то вони пропонуються як додатковий пакет. Сюди входять всі сучасні системи допомоги водієві. Це і контроль смуги руху, і розпізнання транспорту та пішоходів, і екстрене гальмування в аварійних ситуаціях, і адаптивний круїз-контроль.

Висновки

Я не впевнений, що у Volvo V60 є сенс, якщо ви переважно їздите на автомобілі на роботу. Як на мене, це не цільове призначення цієї моделі. А ось для родини з маленькими дітьми це майже ідеальний автомобіль.

Єдина питання – яку модифікацію V60 обрати. Особисто я дивився б у бік Cross Country. Але виключно тому, що я часто буваю за містом. Для «цивілізованих» подорожей з головою вистачить і звичайного універсалу. Його підвіска достатньо енергоємна, щоб перетравлювати українські дороги.

Чи є сенс у плагін-гібриді? Тут вже відповідь залежить від умов експлуатації. Мабуть, для щоденних поїздок містом це відмінний варіант, який дозволить економити пальне. Але для тривалих подорожей можна сміливо брати звичайний, більш доступний, «м’який» гібрид. Для переважної більшості водіїв його динаміки вистачить з головою.

Віталій Єрмаков, для «Главкома»