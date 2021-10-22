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    Ляшко зробив заяву щодо безкоштовного лікування від коронавірусу

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    МОЗ передав лікарням 5 млрд грн для закупівлі усього необхідного для лікування коронавірусу - Ляшко зробив заяву щодо безкоштовного лікування від коронавірусу
    МОЗ передав лікарням 5 млрд грн для закупівлі усього необхідного для лікування коронавірусу
    фото: скріншот відео «Свобода слова Савіка Шустера»

    Ляшко: «Кошти для закупівлі препарату для лікування коронавірусної хвороби повинні бути в кожній лікарні»

    В Україні лікування від коронавірусу безкоштовне, Міністерство охорони здоров'я забезпечує лікарні усім необхідним. Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    «Лікування безкоштовне від коронавірусної хвороби є. Поставки препаратів, які закуплені централізовано, доставлені в лікарні. Уже 5 млрд грн передано лікарням у рамках ковідного пакету, щоб вони купували ліки з доказовою ефективністю, які повинні застосовуватися при лікуванні коронавірусу. Також є ліки для супутньої патології, які можуть не бути в інфекційній лікарні, це купують пацієнти. Є випадки, коли лікарня не підготувались, тоді треба запитати і проговорити з менеджментом. Є лікарні, в яких стрімко потрібно було розгорнути ліжка, і вони не встигли перепрофілюватися і отримати ліки. Але по факту кошти для закупівлі препарату для лікування коронавірусної хвороби, для підтримки стану пацієнтів, повинні бути в кожній лікарні», – зазначив Ляшко.

    Нагадаємо, фахівці Міністерства охорони здоров’я підрахували, що за чотири місяці вакцинація від коронавірусу врятувала близько 2,5 тисячі життів. Такі дані озвучив голова відомства Віктор Ляшко в ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

    Також, Міністерство охорони здоров’я планує запровадити так звані «підйомні» для медичних працівників, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода очільник МОЗ Віктор Ляшко.

    До слова, головний санлікар спрогнозував пік Covid-захворюваності в Україні.

    Кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає останній тиждень. Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця для хворих. Кілька діб поспіль в Україні фіксуються також нові антирекорди: лише за вчора ми маємо 23 тисячі нових хворих та понад 600 смертей.

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    Теги: лікарня хвороби вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    Ляшко зробив заяву щодо безкоштовного лікування від коронавірусу