Головний санлікар спрогнозував пік Covid-захворюваності в Україні

В Україні можуть переглянути необхідність введення повного локдауну, якщо в «червоних» зонах продовжить зростати рівень захворюваності

В Україні продовжує зростати захворюваність на коронавірус — тільки за попередню добу було зафіксовано майже 24 тис. нових інфікованих, водночас пік захворюваності очікується пізніше. Про це розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю телеканалу «Дом».

«Коли ми говоримо про певні прогнози, то повинні враховувати, що пікові навантаження або максимальний рівень захворюваності очікується з кінця жовтня до середини листопада з поступовим спадом захворюваності до кінця 2021 року. Тому ми вважаємо, що цей сценарій реалістичний, і зараз система готується до того, щоб максимально ефективно протистояти коронавірусній інфекції», – зазначив він.

Кузін додав, що на можливість системи охорони здоров'я пережити пікові навантаження будуть впливати два чинники.

«Це рівень вакцинації населення і те, наскільки люди будуть дотримуватися протиепідемічних та профілактичних вимог, які зараз встановлені для кожного рівня епідемічної небезпеки. За рахунок цих двох факторів ми можемо адекватно пережити чергову хвилю підйому захворюваності на коронавірусну інфекцію і максимально її згладити – настільки, щоб вона не викликала підвищеного навантаження на систему охорони здоров’я», – пояснив головний санлікар.

Він також наголосив, що повний локдаун наразі не планують вводити в Україні. В країні продовжить діяти адаптивний карантин, а області будуть потрапляти в «кольорові» зони згідно з нормами, прописаними в постанові Кабміну.

«Ця постанова – досить ефективний інструмент регулювання. Вона дозволяє вводити профілактичні протиепідемічні заходи завчасно, тобто тоді, коли ми бачимо тільки початок підйому рівня захворюваності. Уже п’ять регіонів рішенням Державної комісії ТЕБ та НС переведені в червону зону. Очікується також, що з 23 жовтня буде переведена ще одна область, шоста. Ми бачимо, що ця постанова дозволяє більш ефективно управляти системою охорони здоров’я і своєчасно вводити протиепідемічні профілактичні заходи», – пояснив Кузін.

Однак, за його словами, в Україні можуть переглянути необхідність введення повного локдауну, якщо в «червоних» зонах продовжить зростати рівень захворюваності.

«Залежно від того, які цифри будуть реєструватися у нас навіть після введення червоної зони в цих областях, буде залежати необхідність або відсутність необхідності введення більш широкого локдауну. Але поки про це не йдеться», – додав Кузін.

Варто знати, що в Україні з 25 жовтня може бути сім «червоних» зон. Київ на межі «почервоніння».

Кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає останній тиждень. Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця для хворих. Кілька діб поспіль в Україні фіксуються також нові антирекорди: лише за вчора ми маємо 23 тисячі нових хворих та понад 600 смертей.

Якщо подивитись статистику, то виявляється, що кожен 600-й українець вже помер від Covid-19.

Крім того, названі головні причини смерті українців у жовтні.

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