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    Думки вголос

    Шанси померти від ковіду в рази більше ніж від вакцинації

    Молоді люди лежать в лікарнях з 70 відсотками ураження легень - Шанси померти від ковіду в рази більше ніж від вакцинації
    Молоді люди лежать в лікарнях з 70 відсотками ураження легень
    фото МОЗ України

    Кількість померлих зростає кожного дня на 500+ людей

    В Україні більше 60 тисяч людей померло внаслідок ковіду. В ці 60 тисяч потрапив мій батько. Не потрапив мій дід, який помер через кілька тижнів після зараження (у нього після ковіду виникла виразка шлунку).

    У купи знайомих померли батьки. Молоді люди лежать в лікарнях з 70 відсотками ураження легень. Нам з Юлею пощастило, ми тільки півроку боролись з наслідками хвороби.

    І ви мені хочете сказати що це звичайний грип? Ви незадоволені тим, що тепер у вас будуть просити ПЛР-тест чи сертифікат вакцинації?

    Розкажіть про ці проблеми 60 тисячам українців, які померли. Розкажіть їхнім дітям чи батькам. Ви тільки візуалізуйте цю цифру. Кількість померлих зростає кожного дня на 500 людей. І буде тільки гірше.

    Боїтеся померти від вакцинації? А від ковіду не боїтесь померти? Шансів померти від ковіду в мільйони разів більше. Так чому я маю наражати своїх близьких на небезпеку через чийсь НЕОБҐРУНТОВАНИЙ страх? Не хочете вакцинуватись? Не вакцинуйтесь, але будь-ласка здавайте ПЛР-тести перед тим, як сідати в автобус чи потяг.

    Джерело: блог Анатолія Остапенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: грип хвороби батьки вакцинація коронавірус
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    Шанси померти від ковіду в рази більше ніж від вакцинації