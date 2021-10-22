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    В Україні нові антирекорди: 23 тисячі хворих за добу та понад 600 смертей

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    Ситуація критична: кількість хворих на ковід стрімко зростає - В Україні нові антирекорди: 23 тисячі хворих за добу та понад 600 смертей
    Ситуація критична: кількість хворих на ковід стрімко зростає
    фото: МОЗ

    Пандемія в Україні вже забрала життя понад 63 тисячі людей

    В Україні вчора, 21 жовтня, виявили майже 23,8 тис. нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 614 людей. Це нові антирекорди за весь час пандемії у країні. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Для порівняння, лише вчора повідомлялося, що в Україні встановлено антирекорди: днем раніше було зафіксовано максимум хворих і померлих за весь час пандемії.

    Вчора госпіталізували 5 141 особу з коронавірусом, одужали – 8 530 осіб.

    Протестували за добу методом ПЛР – майже 73 тис. осіб, методом ІФА – 15,5 тис., експрес-тестами – майже 45,8 тис.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Найбільше нових випадків виявили в таких областях:

    • Дніпропетровській – 1641,
    • Львівській – 1647,
    • Харківській – 1306,
    • Одеській – 1484,
    • Херсонській – 1248,
    • Києві – 1323.

    За весь час пандемії в Україні захворіли понад 2,7 млн осіб; одужали – майже 2,4 млн; летальних випадків – понад 63 тис.

    Нагадаємо, анестезіолог розповів про критичну ситуацію з Covid-19.

    Крім того, лікарка спростувала найголовніші страхи нардепів щодо коронавірусу. Стало відомо, скільки нардепів досі невакциновані, депутат Радуцький оприлюднив лячні дані.

    Також епідеміологиня спрогнозувала, яким буде карантин в Україні на новорічні свята.

    Зазначимо також, що українці наступного року будуть повторно проходити повний курс вакцинації.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина Україна хвороби карантин щеплення вакцинація коронавірус
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    В Україні нові антирекорди: 23 тисячі хворих за добу та понад 600 смертей