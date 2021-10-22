В Україні нові антирекорди: 23 тисячі хворих за добу та понад 600 смертей
Пандемія в Україні вже забрала життя понад 63 тисячі людей
В Україні вчора, 21 жовтня, виявили майже 23,8 тис. нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 614 людей. Це нові антирекорди за весь час пандемії у країні. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Для порівняння, лише вчора повідомлялося, що в Україні встановлено антирекорди: днем раніше було зафіксовано максимум хворих і померлих за весь час пандемії.
Вчора госпіталізували 5 141 особу з коронавірусом, одужали – 8 530 осіб.
Протестували за добу методом ПЛР – майже 73 тис. осіб, методом ІФА – 15,5 тис., експрес-тестами – майже 45,8 тис.
Найбільше нових випадків виявили в таких областях:
- Дніпропетровській – 1641,
- Львівській – 1647,
- Харківській – 1306,
- Одеській – 1484,
- Херсонській – 1248,
- Києві – 1323.
За весь час пандемії в Україні захворіли понад 2,7 млн осіб; одужали – майже 2,4 млн; летальних випадків – понад 63 тис.
Нагадаємо, анестезіолог розповів про критичну ситуацію з Covid-19.
Крім того, лікарка спростувала найголовніші страхи нардепів щодо коронавірусу. Стало відомо, скільки нардепів досі невакциновані, депутат Радуцький оприлюднив лячні дані.
Також епідеміологиня спрогнозувала, яким буде карантин в Україні на новорічні свята.
Зазначимо також, що українці наступного року будуть повторно проходити повний курс вакцинації.