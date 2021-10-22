В Україні нові антирекорди: 23 тисячі хворих за добу та понад 600 смертей

Пандемія в Україні вже забрала життя понад 63 тисячі людей

В Україні вчора, 21 жовтня, виявили майже 23,8 тис. нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 614 людей. Це нові антирекорди за весь час пандемії у країні. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Для порівняння, лише вчора повідомлялося, що в Україні встановлено антирекорди: днем раніше було зафіксовано максимум хворих і померлих за весь час пандемії.

Вчора госпіталізували 5 141 особу з коронавірусом, одужали – 8 530 осіб.

Протестували за добу методом ПЛР – майже 73 тис. осіб, методом ІФА – 15,5 тис., експрес-тестами – майже 45,8 тис.

Графіка МОЗ

Найбільше нових випадків виявили в таких областях:

Дніпропетровській – 1641,

Львівській – 1647,

Харківській – 1306,

Одеській – 1484,

Херсонській – 1248,

Києві – 1323.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 2,7 млн осіб; одужали – майже 2,4 млн; летальних випадків – понад 63 тис.

Нагадаємо, анестезіолог розповів про критичну ситуацію з Covid-19.

Крім того, лікарка спростувала найголовніші страхи нардепів щодо коронавірусу. Стало відомо, скільки нардепів досі невакциновані, депутат Радуцький оприлюднив лячні дані.

Також епідеміологиня спрогнозувала, яким буде карантин в Україні на новорічні свята.

Зазначимо також, що українці наступного року будуть повторно проходити повний курс вакцинації.