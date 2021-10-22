Прогноз РНБО: щодня понад тисяча смертей від Covid-19

«Кількість людей, які будуть гинути від ковіду, може перевалити за тисячу осіб», – заявив секретар РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов попереджає, що під час піку Covid-19 в Україні від хвороби можуть вмирати більше тисячі людей щодоби. Про це Данілов заявив за результатами засідання РНБО.

«На превеликий жаль, те, що я зараз вам буду казати, буде неприємним, але кількість людей, які будуть гинути від ковіду, може перевалити за тисячу осіб. Проблема саме у вакцинації», – заявив він.

За словами секретаря РНБО, Україна зараз входить в пік епідемії, і помирають від хвороби люди, які не пройшли вакцинацію.

Данілов наголосив, що якщо країна не вийде на 350-400 тисяч вакцинованих за добу, «у нас буде дуже-дуже велика проблема».

До слова, головний санлікар спрогнозував пік Covid-захворюваності в Україні.

Варто знати, що в Україні з 25 жовтня може бути сім «червоних» зон. Київ на межі «почервоніння».

Кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає останній тиждень. Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця для хворих. Кілька діб поспіль в Україні фіксуються також нові антирекорди: лише за вчора ми маємо 23 тисячі нових хворих та понад 600 смертей.

Якщо подивитись статистику, то виявляється, що кожен 600-й українець вже помер від Covid-19.

Крім того, названі головні причини смерті українців у жовтні.

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