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    Думки вголос

    Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця для хворих

    Україна продовжує бити антирекорди - Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця для хворих
    Україна продовжує бити антирекорди
    фото з відкритих джерел

    Зростання заповнення ліжок стримує мала кількість виділених ліжкомісць по країні. Навесні було виділено 80 тисяч. На сьогодні 68 тисяч

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    У нас опять два новых рекорда

    614 – летальных случая

    23785 – новых случая

    Наибольшее число летальных случаев :

    • Донецкая обл – 94
    • Днепрепетровская обл – 57
    • Херсонская обл – 54

    Наибольшее число новых случаев, Львовская, Днепропетровская и Одесская области.

    Всего с 11 октября госпитализировано 45728 пациентов, из них 93,7% ( 43031 ) не вакцинировано.

    Темпы заполнения койкомест замедлились. Т.к. новые больницы не успевают открывать, они сразу заполняются.

    Сегодня превысили весенний максимум Одесская и Днепропетровская области. Всего весенний максимум уже превысило 9 областей. Ближайшие на подходе Ровенская область, осталось 11%, и Львовская область, осталось 17%

    Рост заполнения коек сдерживает малое кол-во выделенных койкомест по стране. Весной было выделено 80 тыс. На сегодня 68 тыс , причем активно открывать новые больницы начали в конце сентября. Было открыто 28 тыс койкомест. В противном случае рост бы остановился еще раньше.

    Как рост ограничивает скорость выделения койкомест я покажу на примере трех областей, Донецкой (заполнение больниц 86,6%) , Запорожской области ( заполнение больниц 82%) и Сумской области (заполнение 75,9%) . На графика четко видно что пока выделяют койкоместа идет рост госпитализаций. Если остановить выделение коек, рост остановится.

    Напротив в Харькове пошли другим путем. Там выделили койки на бумаге, заполнение больниц 72%. И как-бы рост не идет, но и падения нет. А все дело в том что эти типо свободные 28% на самом деле есть только на бумаге. Но на графике нарисовано типо плато.

    А плато нет. Это в реале сортировка идет полным ходом. Места в больницах есть только если кого-то выпишут, или кто-то умрет, а свободных коек нет. Берут в больницу не всех. Стариков с тяжелой хроникой и сопутствующими болезнями просто бросают дома умирать. Вот такие они предстоящие выборы в Харькове. Но красную зону в городе не вводят, даже в отдельных ОТГ, Комиссия по ТЭБ и ЧС просто ссыться принять решение по Харькову или по Харьковской области.

    Ну а Киев уверенно достиг отметке в 3000 госпитализированных пациентов.

    Жаль что мои предостережения которые я писал летом и в начале осени никто так и не услышал. Вот и имеем уже сегодня 614 летальных случаев.

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: лікарня Україна вакцинація коронавірус
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    Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця для хворих