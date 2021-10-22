Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця для хворих

Зростання заповнення ліжок стримує мала кількість виділених ліжкомісць по країні. Навесні було виділено 80 тисяч. На сьогодні 68 тисяч

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У нас опять два новых рекорда

614 – летальных случая

23785 – новых случая

Наибольшее число летальных случаев :

Донецкая обл – 94

Днепрепетровская обл – 57

Херсонская обл – 54

Наибольшее число новых случаев, Львовская, Днепропетровская и Одесская области.

Всего с 11 октября госпитализировано 45728 пациентов, из них 93,7% ( 43031 ) не вакцинировано.

Темпы заполнения койкомест замедлились. Т.к. новые больницы не успевают открывать, они сразу заполняются.

Сегодня превысили весенний максимум Одесская и Днепропетровская области. Всего весенний максимум уже превысило 9 областей. Ближайшие на подходе Ровенская область, осталось 11%, и Львовская область, осталось 17%

Рост заполнения коек сдерживает малое кол-во выделенных койкомест по стране. Весной было выделено 80 тыс. На сегодня 68 тыс , причем активно открывать новые больницы начали в конце сентября. Было открыто 28 тыс койкомест. В противном случае рост бы остановился еще раньше.

Как рост ограничивает скорость выделения койкомест я покажу на примере трех областей, Донецкой (заполнение больниц 86,6%) , Запорожской области ( заполнение больниц 82%) и Сумской области (заполнение 75,9%) . На графика четко видно что пока выделяют койкоместа идет рост госпитализаций. Если остановить выделение коек, рост остановится.

Напротив в Харькове пошли другим путем. Там выделили койки на бумаге, заполнение больниц 72%. И как-бы рост не идет, но и падения нет. А все дело в том что эти типо свободные 28% на самом деле есть только на бумаге. Но на графике нарисовано типо плато.

А плато нет. Это в реале сортировка идет полным ходом. Места в больницах есть только если кого-то выпишут, или кто-то умрет, а свободных коек нет. Берут в больницу не всех. Стариков с тяжелой хроникой и сопутствующими болезнями просто бросают дома умирать. Вот такие они предстоящие выборы в Харькове. Но красную зону в городе не вводят, даже в отдельных ОТГ, Комиссия по ТЭБ и ЧС просто ссыться принять решение по Харькову или по Харьковской области.

Ну а Киев уверенно достиг отметке в 3000 госпитализированных пациентов.

Жаль что мои предостережения которые я писал летом и в начале осени никто так и не услышал. Вот и имеем уже сегодня 614 летальных случаев.

Джерело: блог Євген Істребіна

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