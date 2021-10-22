«Людей не треба лякати». Інфекціоністка Голубовська пояснила головну проблему вакцинальної кампанії

Медик уточнила, що до вакцинованих має бути особливий підхід

Ініціатива МОЗ вакцинувати людей на залізничних вокзалах може ще більше погіршити епідемічну ситуацію. Про це заявила інфекціоністка Ольга Голубовська в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера»

«Людей не треба лякати і обзивати антивакцинаторами. Треба діяти, як у світі. Треба вміти правильно вакцинувати у нинішній ситуаціях, щоб не роздути ще більше епідемію. Потрібно поміняти стратегію лікування для того, щоб знизити загрузку на відділення інтенсивної терапії. Ресурс для цього є, просто потрібно запровадити. Оскільки вакцинація проводиться на вокзалах, то вона стопроцентно може погіршити епідемситуацію. Я сподіваюся, що це припиниться на вокзалах», – заявила Голубовська.

Медик також уточнила, що до вакцинованих має бути особливий підхід

«Стратегія щеплення у «червоних» зонах, коли відбувається ріст захворювання, повинна бути інша. До вакцинованих має бути інший підхід, їх потрібно ізолювати. Провакциновані на вокзалі, які перебувають у червоній зоні, будуть інфікуватися», – зазначила Голубовська.

Головний санлікар України вже заявив, що вже за першу половину доби на вокзалах вдалося виявити 18 хворих на Covid-19 завдяки експрес-тестам.

Нагадаємо, за першу половину доби 21 жовтня співробітники АТ «Укрзалізниця» не допустили до поїздки 18 пасажирів через відсутні належні документи: або сертифікат про вакцинацію, або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини, або негативний тест на Covid-19.

Як відомо, з 21 жовтня українці не можуть вільно подорожувати територією України потягом, автобусом чи літаком. Обмеження ввели лише для тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу.

Також починають діяти нові правила пасажирських перевезень. І вже стало відомо, як буде працювати «Укрзалізниця».

Зазначимо, українців щеплюватимуть і перевірятимуть на Covid-19 прямо на вокзалах (фото).