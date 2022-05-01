Над Путіним під час параду у Москві кружлятиме літак Судного дня

Росіянам уже зовсім немає чого тягнути на парад, взялися за «літак Судного дня»

Іл-80 призначений для евакуації керівництва країни в умовах ядерної війни

В авіаційній частині військового параду на Красній площі задіють повітряний командний пункт Іл-80, який називають «літаком Судного дня». Про це повідомляє Міністерство оборони Росії.

Іл-80 призначений для евакуації вищого керівництва країни в умовах повномасштабної ядерної війни.

Раніше цей літак уже брав участь у параді – у 2010 році.

Нагадаємо, Міністерство оборони країни-агресорки Росії заявило, що авіаційну частину військового параду на Червоній площі буде представлено 77 літаками та вертольотами – за кількістю років від дня закінчення Великої Вітчизняної війни.

Щоправда, як свідчить оприлюднена гафіка, групи літаків, що летітимуть, нечисельні, деяких моделей усього по одній. Чи не найбільше нашкребли винищувачів МіГ-29 – 8 одиниць, та Су-25 – 6 одиниць. Решту – по два-три повітряних судна.

Нагадаємо, за даними Генштабу Збройних сил України, станом на 1 травня українські військові знищили 192 літаки та 155 гелікоптерів окупантів.

Нагадаємо, Кремль не запрошував нікого з іноземних лідерів на парад 9 травня у Москві на честь 77-річчя Перемоги у Другій світовій війні. Не буде навіть путінолюба, президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Раніше ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що найбільш очевидна ціль президента РФ Володимира Путіна до 9 травня – це захоплення Маріуполя.



