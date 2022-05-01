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    З Маріуполя сьогодні можлива евакуація: де і коли збір

    З Маріуполя сьогодні можлива евакуація: де і коли збір
    фото з відкритих джерел

    Мешканці блокадного міста зможуть виїхати сьогодні до Запоріжжя

    Влада Маріуполя оголосила про можливість евакуації мирного населення на підконтрольну територію України. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міськради.

    «Офіційно. Сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя. Збір людей о 16:00 біля ТРЦ «Порт Сіті», – йдеться в повідомленні.

    Міськрада також закликала всіх, у кого залишилися родичі або знайомі в Маріуполі, намагатись зв'язатися з ними всіма способами.

    «Телефонуйте, пишіть і кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно. Молимося, щоб все спрацювало», – наголосили в мерії.

    Відомо, що у будинки маріупольців заселяють невідомих людей. Такий дозвіл видає так звана селищна рада, яка працює під прапором «ДНР».

    Нагадаємо, що від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя, а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська.

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    Теги: Запоріжжя Маріуполь росія окупанти війна Україна населення окупація евакуація #stoprussia
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    З Маріуполя сьогодні можлива евакуація: де і коли збір