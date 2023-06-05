Контрнаступ: генерал Міллі повідомив про готовність України

Марк Міллі: «Поки що зарано говорити про те, які будуть результати»

Українські збройні сили на дуже гарному рівні підготовленні до контрнаступу, але зараз ще зарано робити якісь прогнози. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю CNN.

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Міллі, говорячи про «дуже хорошу готовність» України до звільнення територій від росіян, зазначив, що «поки що зарано говорити про те, які будуть результати».

«Вони (українці - ред.) перебувають у стані війни, яка є екзистенційною загрозою для виживання України і має велике значення для решти світу – для Європи, дійсно для Сполучених Штатів, але також і для всього світу», – заявив генерал.

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Коментуючи атаки невідомих безпілотників по території Росії, у тому числі Москві й Білгороду, американський генерал зазначив, що ризик ескалації є завжди, і США за цим «дуже, дуже уважно» спостерігають.

Нагадаємо, російське міноборони заявило про початок українського контрнаступу. Україна не коментує заяви. Жодних інших підтверджень активізації бойових дій немає. Також заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що оголошення про початок контрнаступу не буде.