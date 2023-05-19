ЗСУ ліквідували сценариста російського шоу «Уральські пельмені», який пішов на війну

За повідомленням ЗМІ, Істомін загинув минулого літа, але довгий час вважався зниклим безвісти

Збройні сили України ліквідували росіянина Ігоря Істоміна, який пішов добровольцем на війну, аби вбивати Українців. Істомін писав сценарії для російського гумористичного шоу «Уральські пельмені» та бардівські пісні. Впродовж року він вважався зниклим безвісти, а завдяки ДНК лише нещодавно його родичам вдалося підтвердити його загибель. Про це повідомляє російське видання Star Hit.

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За повідомленням видання, Істомін загинув минулого літа. Виявилося, що чоловік у травні минулого року потай від родичів записався добровольцем на війну проти України, а загинув улітку.

«Просто сказав, що поїхав працювати на будівництво на якийсь час. Він будівельник, має золоті руки. Як пішов – жодного дзвінка, жодного листа. Почали панікувати. З'ясувалося, що він загинув майже рік тому», – розповіла знайома загиблого барда Лейла Расулова.

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Ігор Істомін брав участь у написанні гумористичних сценаріїв для «Уральських пельменів».

Нагадаємо, раніше ЗСУ ліквідували російського депутата, який воював у складі ПВК «Вагнер». Також захисники ліквідували ще одного спортсмена РФ, який поїхав воювати проти України