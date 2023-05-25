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Наші вдома: що відомо про повернення українських захисників з полону РФ (повний список)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Наші вдома: що відомо про повернення українських захисників з полону РФ (повний список)
Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до ЗСУ, з них, зокрема, 21 представник територіальної оборони
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

68 з визволених захисників вважалися зниклими безвісти

У четвер, 24 травня, відбувався масштабний обмін полоненими між Україною та Росією, під час якого додому повернулися 106 захисників. Усі врятовані захищали землі на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Понад 100 українських захисників повернулися з полону РФ

«У результаті обміну додому повертаються вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Також репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки. Усі врятовані захищали землі на Бахмутському напрямку, 68 з визволених воїнів вважалися зниклими безвісти», – сказано у заяві.

Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до ЗСУ, з них, зокрема, 21 представник територіальної оборони. Також додому повернулися семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту. 

«Щонайменше сім врятованих оборонців мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік», – додали у Координаційному штабі. 

За даними відомства, загалом на сьогодні в результаті обмінів повернуто додому вже 2430 людей. Серед них 139 цивільних.

Нагадаємо, очільник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив 25 травня про повернення 106 захисників, які воювали на Бахмутському напрямку.

Теги: обмін полоненими ЗСУ полон

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