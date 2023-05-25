Наші вдома: що відомо про повернення українських захисників з полону РФ (повний список)
68 з визволених захисників вважалися зниклими безвісти
У четвер, 24 травня, відбувався масштабний обмін полоненими між Україною та Росією, під час якого додому повернулися 106 захисників. Усі врятовані захищали землі на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
«У результаті обміну додому повертаються вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Також репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки. Усі врятовані захищали землі на Бахмутському напрямку, 68 з визволених воїнів вважалися зниклими безвісти», – сказано у заяві.
Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до ЗСУ, з них, зокрема, 21 представник територіальної оборони. Також додому повернулися семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту.
«Щонайменше сім врятованих оборонців мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік», – додали у Координаційному штабі.
За даними відомства, загалом на сьогодні в результаті обмінів повернуто додому вже 2430 людей. Серед них 139 цивільних.
Нагадаємо, очільник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив 25 травня про повернення 106 захисників, які воювали на Бахмутському напрямку.
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