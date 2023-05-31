Услід за Залужним Росія оголосила в розшук ще двох українських генералів
Командувача Сухопутних військ ЗСУ заочно звинувачено в організації обстрілів мирного населення та цивільних об'єктів
Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук командувача Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенанта Сергія Наєва та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на базу розшуку МВС РФ.
За даними російського відомства, Наєва оголошено в розшук за статтею Кримінального кодексу РФ, однак за якою саме – не уточнюється.
Крім того, у відкритій базі розшуку МВС РФ зазначено, що відомство оголосило в розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського.
У Слідчому комітеті пояснили, що Сирського заочно звинувачено в організації обстрілів мирного населення та цивільних об'єктів.
Нагадаємо, Росія оголосила у розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
До слова, росіяни істерично відреагували на заяву сенатора США Ліндсі Грема про росіян та підтримку України. Роспропаганда стверджує: нібито американський посадовець заявив, що смерть росіян – «найвдаліша трата грошей США». У свою чергу, Грем відкинув критику Росії. МВС РФ оголосило американського сенатора у розшук.
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