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«Вагнерівці» виходять із Бахмута: яка ситуація в місті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Вагнерівці» виходять із Бахмута: яка ситуація в місті
Інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів у місті не зменшилась
фото ілюстративне

На півдні від Бахмута ворог робить спроби посилитись та наростити армійські підрозділи.

Інтенсивність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку суттєво знизилась оскільки він здійснює заміну військ з «вагнерівців» на регулярні підрозділи та намагається стабілізувати оборону на цьому напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зазначається, що українські війська своїми діями відчутно ускладнюють ворогу цей процес. Водночас інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів не зменшилась.

«Бахмут. Вагнерівці виводять свої підрозділи, на їх місце заходить регулярна армія. Наші війська контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі «Літак», – йдеться в повідомленні.

На півночі передмістя Бахмута також відбувається заміна ворожих підрозділів. На півдні від Бахмута ворог робить спроби посилитись та наростити армійські підрозділи.

Просування на флангах станом на вчора та сьогодні зранку не здійснюється у зв‘язку з виконанням інших завдань.

Раніше ЗСУ показали, як ворог покидає позиції під Бахмутом без штанів.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії оцінило, що підрозділи 31-ї бригади Повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії, ймовірно, перекинулися з лінії Сватове-Кремінна для посилення флангів Бахмута протягом останніх тижнів.

Данілов підтвердив, що «вагнерівці» покидають Бахмут. Проте, після перегрупування вони продовжать воювати «в інших трьох точках»

Читайте також: Вихід «Вагнера» з Бахмута: британська розвідка прогнозує подальший сценарій
Теги: окупанти ЗСУ війна Бахмут

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