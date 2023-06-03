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Відомий банкір втратив на війні сина

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Відомий банкір втратив на війні сина
Андрій Оністрат разом із сином Остапом пішли захищати Україну
фото: Андрій Оністрат/Facebook

За місяць сину Андрія Оністрата виповнилося б лише 22 роки

Відомий банкір, український бізнесмен, спортсмен Андрій Оністрат повідомив про загибель сина Остапа на війні. Про це він написав у Facebook.

Трагедія сталася під Вугледаром Донецької області, де зараз тривають запеклі бої.

Оністрат розповів, що кілька днів виповнився рік, як син пішов захищати Україну, а за місяць Остапу виповнилося б 22 роки.

«Він позавчора вдень шукав танк. Він дуже хотів знищити танк на річницю служби. Ввечері був засмучений, що не вдалося…» – розповів Оністрат.

Батько розповів, як сильно син змінився за останній рік. «Він мужній герой і справжній чоловік», – зазначив Оністрат.

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фото: Андрій Оністрат/Facebook

Оністрат та його син служили в різних підрозділах, але у квітні їм вдалося об'днатися і служити разом у сухопутних військах. 

Теги: смерть ЗСУ війна

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