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Сутички в Петропавлівській Борщагівці: оголошено підозру 18-річному хлопцю, який бив авто Нацгвардії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Сутички в Петропавлівській Борщагівці: оголошено підозру 18-річному хлопцю, який бив авто Нацгвардії
Сутички в Петропавлівській Борщагівці
фото: dw.com

Хлопець бив молотом по службовому автомобілю, у якому перебували військовослужбовці

18-річному жителю Київщини оголосили про підозру після сутичок біля місця тимчасового розташування підрозділу Нацгвардії в Петропавлівській Борщагівці. Про це повідомила речниця Київської обласної прокуратури Юлія Колтак, інформує «Главком» із посиланням на Суспільне.

За даними слідства, хлопець бив молотом по службовому автомобілю, у якому перебували військовослужбовці. Слідство встановило, що Іван Паршонков дізнався про блокування підрозділу Нацгвардії та вирішив долучитися до нього. Для цього він придбав молот із масивним металевим бойком, яким планував пошкодити службовий транспорт.

На місці злопець разом з іншими людьми блокував входи й виходи з приміщення, а також в'їзд і виїзд службових автомобілів. За даними прокуратури, це перешкоджало пересуванню військовослужбовців і виконанню ними службових завдань.

Хлопець також завдавав ударів молотом по службовому автомобілю, всередині якого були нацгвардійці. Машина зазнала значних механічних пошкоджень.

18-річному жителю Київщини інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період – ч. 1 ст. 114-1 ККУ. Санкція статті передбачає до восьми років увʼязнення.

Раніше Солом'янський райсуд обрав запобіжний захід для фігурантів сутичок у Петропавлівській Борщагівці для Валентини Молодої, Тетяна Кірєєвої та Віктора Єни. Усіх трьох суд відправив під варту на два місяці без права на заставу.

Нагадаємо, 2 листопада у соціальних мережах почали поширювати інформацію про те, що в будинку в Петропавлівській Борщагівці на Київщині нібито силоміць утримують близько 40 людей, яких катують. Також стверджували, що один із чоловіків помер. Після цього до будинку почали приїжджати місцеві жителі та люди, які назвалися родичами військовослужбовців. Між ними й людьми, які перебували на території, виникли сутички. Частина присутніх намагалася потрапити всередину, під час конфлікту 14-річний підліток опинився за парканом будинку.

Згодом з'ясувалося, що будівлю використовували як тимчасовий пункт розміщення військової частини 3121 Національної гвардії України. Це підтвердив Перший корпус НГУ «Азов». Командувач Нацгвардії Олександр Півненко повідомив, що там перебували військовослужбовці, зокрема ті, хто самовільно залишив військову частину (СЗЧ). Четверо військових потребували медичної допомоги, їх доправили до лікарні. У корпусі «Азов» заявили, що в разі підтвердження фактів незаконного насильства винних покарають.

На місце сутичок прибув керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він заявив, що люди перешкоджали госпіталізації військових, які потребували допомоги. За його словами, у будинку перебували 14 людей, а подібних об'єктів в Україні є багато. Буданов наголосив на необхідності з'ясувати, що відбувається в таких місцях і за яких обставин військові залишають частини. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський доручив провести службове розслідування. До з'ясування обставин долучилися Державне бюро розслідувань та Офіс військового омбудсмана.

Однією з перших до будинку приїхала жінка, яка представилася Валентиною та власницею приватної клініки «Мед-престиж». Вона заявляла, що в будівлі понад 37 днів утримують чоловіка, який переніс операцію на початку вересня, а ще троє людей також потребують допомоги. Згодом виявилося, що жінка, яка назвалася власницею приватної швидкої, насправді не має такого статусу, а компанія «Мед-престиж» не працює з 2023 року, її реальний власник сказав, що продав службові авто.

Жінка, яка назвалася медикинею – 49-річна Валентина Молода. У TikTok вона позиціонує себе як журналістка-розслідувачка. Саме на її сторінці від ранку 2 листопада з'являлися прямі ефіри із закликами приїхати на вулицю Сонячну та повідомленнями про нібито катування людей у будинку. За даними журналістів, на момент перших ефірів біля будівлі ще нікого не було. Наступного дня відео зі сторінки зникли.

3 листопада Кирило Буданов повідомив, що Валентину Молоду затримали. За його словами, вона та її супутник щонайменше за три доби до інциденту проводили розвідку будинку. 

5 листопада у Нацполіції повідомили, що встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень на Петропавлівській Борщагівці.

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Теги: Київщина протест кримінал СБУ

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