Генералу СБУ Дуці не пред'явлено хабарництва та «кришування» наркоторгівлі, – адвокат

Захисник припустив, що контакти генерала СБУ з одним із ключових фігурантів справи могли відбуватися «під контролем держави»

Адвокат генерала СБУ Сергія Дуки Юрій Сухов заявив, що його підзахисному не інкримінують хабарництво, «кришування» наркоторгівлі, катування чи організацію шахрайських колцентрів, хоча саме ці злочини стали центральними темами резонансного відео НАБУ про операцію «Карфаген». Водночас захисник припустив, що контакти генерала з одним із ключових фігурантів справи Андрієм Осіповим могли відбуватися під контролем держави, а вся ця операція «Карфаген» – загалом політичною помстою НАБУ та САП. Про це Сухов написав у Facebook, коментуючи матеріали підозри та перебіг судового засідання.

За словами адвоката, Дуці інкримінують лише загальну ч. 3 ст. 255 Кримінального кодексу України – участь у злочинній організації з використанням службового становища. При цьому захист стверджує, що сторона обвинувачення не надала доказів свідомої участі генерала у злочинній організації та виконання ним конкретної злочинної ролі.

«НАБУ описує знайомство Сергія Дуки з Андрієм Осіповим на прізвисько «Кримінал», телефонні розмови, листування та контакти з правоохоронцями. Це все добре, але то все емоції, неприйнятні для кримінального провадження. Чи є конкретні матеріальні докази таким твердженням? Можна ствердно казати – Ні», – заявив Сухов.

Він також зазначив, що прокурор, на його думку, не підтвердив належність Дуці листувань і розмов, на які посилається слідство. Окрему увагу адвокат приділив характеру відносин генерала з Андрієм Осіповим. Сухов не виключив, що ці контакти могли бути пов’язані з виконанням завдань спецслужби, а не участю у злочинній організації.

Сухов також вказав на низку, на його думку, суперечностей у матеріалах слідства. Зокрема, йдеться про нібито сприяння Дуки поверненню Осіпову арештованої криптовалюти вартістю близько $2,4 млн.

Адвокат зауважив, що арешт активів не скасували, а сам Осіпов коштів не отримав. Ще один епізод стосується оформлення перепусток для пересування під час комендантської години у травні 2024 року. Захист звертає увагу, що, за версією слідства, Дука став учасником злочинної організації лише у жовтні 2025-го.

Крім того, адвокат розкритикував дії спецпризначенців НАБУ під час обшуку генерала. За його словами, близько 5:30 ранку вони почали долати огорожу об’єкта, який охороняли бійці «Альфи» СБУ, що могло створити ризик збройного зіткнення між правоохоронцями.

Сухов поставив під сумнів доцільність такого способу проведення слідчих дій і припустив, що він міг бути розрахований на медійний ефект.

Адвокат нагадав, що сам Дука під час засідання Вищого антикорупційного суду назвав операцію «Карфаген» політичною помстою начебто за обшуки, які СБУ проводила у співробітників НАБУ минулого року. На переконання захисника, публікація резонансних відео ще до судового розгляду створює враження доведеної вини підозрюваних, хоча юридичний зміст підозр суттєво відрізняється від медійної презентації справи.