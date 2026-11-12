Справу про «золоті яйця» Міноборони скеровано до суду

Упродовж 2022-2023 років продукти для армії закуповували так званими комплектами за затвердженим каталогом, який налічував 409 найменувань

У вересні 2025 року слідство у справі про «золоті яйця» завершили

НАБУ і САП скерували до суду справу про розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для ЗСУ в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, упродовж 2022-2023 років продукти для армії закуповували так званими комплектами за затвердженим каталогом, який налічував 409 найменувань.

«Ціну комплекту формували з урахуванням усіх найменувань каталогу та за середньою вартістю. Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або ті, які не можна замовляти через сезонність постачання (черешня чи абрикоси взимку). У результаті таких махінацій протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн. Це підтверджує висновок комплексної товарознавчої та економічної експертизи», – йдеться у повідомленні.

Як стверджує НАБУ, частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Ці гроші власниця компаній могла витратити на купівлю готелів у Хорватії та іншої нерухомості. Обставини набуття таких активів наразі з’ясовуються.

«До злочину причетний посадовець Міноборони, який під час підписання договорів «не помічав» цінових аномалій у каталозі. Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та публікацій у медіа, зокрема про закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники злочину зменшили ціни на 11 найзатребуваніших продуктів. Завдяки цьому вдалося зберегти від розкрадання з бюджету 788 млн грн», – додає НАБУ.

У квітні 2025 року п'ять осіб отримали підозру. У вересні 2025 року слідство у справі завершили.

Як відомо, НАБУ і САП викрили схемурозкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних сил України в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Про підозру повідомили: колишньому керівнику Департаменту Міністерства оборони України, власниці пов’язаних компаній-постачальниць, двом керівникам компаній-постачальниць та фізичній особі.

Скандал із «яйцями по 17» виник після публікації журналістського розслідування. Міноборони і тодішній керівник відомства Олексій Резніков неодноразово заперечували, що купували яйця по такій завищеній ціні. Попри це, скандал не вщухав, та зрештою вважається однієї з причин відставки Резнікова.

До слова, у 2025 році Вищий антикорупційний суд заочно заарештував постачальницю харчів для ЗСУ Тетяну Глиняну. Її підозрюють у розкраданні понад 700 млн грн.