Служба безпеки України передає європейським партнерам розвідувальну інформацію про підготовку російських інформаційних операцій. На її основі іноземні держави можуть забороняти в’їзд причетним до них особам та запроваджувати санкції проти російських структур.

Про це заявив представник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олександр Мельниченко під час презентації дослідження «Моделі інформаційного тиску РФ: від України до Європи», повідомляє кореспондент «Главкома».

Українські спецслужби встановлюють людей та організації, які стоять за російськими інформаційними операціями. Серед них – Служба зовнішньої розвідки РФ, ФСБ та Головне управління Генштабу Росії (ГРУ), розповів Мельниченко.

Як приклад міжнародної протидії він навів санкції проти російського «Агентства соціального проєктування», запроваджені Євросоюзом 16 листопада. За словами представника СБУ, ця організація є частиною російської системи інформаційного впливу, а санкції допомагають знизити ефективність її діяльності в Європі.

За інформацією Ради ЄС, агентство займається масштабними операціями з маніпулювання інформацією та втручанням у внутрішні справи інших держав. Його діяльність фінансується, спрямовується та контролюється адміністрацією президента Росії. Разом з організацією під санкції потрапили 24 її працівники.

«Агентство соціального проєктування» (АСП) – московська піар- та політтехнологічна структура, яку Євросоюз звинувачує в організації масштабних кампаній із поширення російської пропаганди, дезінформації та втручання у внутрішні справи інших держав. Зокрема, агентство пов’язують із мережею Doppelgänger, яка створювала фальшиві сайти під виглядом відомих західних медіа для поширення прокремлівських наративів.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський заявив про майбутні кадрові рішення у Службі безпеки України після доповіді її керівника Олександра Поклада. Глава держави також доручив підготувати системний план внутрішніх змін, які мають посилити роботу спецслужби.