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СБУ затримав в Сумах агентку ФСБ, яка за тиждень змінила чотири оселі

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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СБУ затримав в Сумах агентку ФСБ, яка за тиждень змінила чотири оселі
Під час обшуків у підозрюваної вилучили два смартфони, які, за даними слідства, використовувалися для зв'язку з ФСБ
фото: СБУ

Жінка збирала для російських спецслужб інформацію про позиції прикордонників і блокпости Сил оборони

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Сумах місцеву жительку, яку підозрюють у коригуванні російських атак на прифронтове місто. За даними слідства, жінка протягом тижня змінила чотири помешкання, намагаючись уникнути викриття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За інформацією правоохоронців, підозрювана переховувалася в оселях і господарських приміщеннях знайомих. Власники цих приміщень, як зазначають у спецслужбі, не знали про її можливу співпрацю з російською ФСБ.

Слідство встановило, що жінка намагалася виявити місця базування українських прикордонників і блокпости Сил оборони на околицях обласного центру. Для цього вона пересувалася громадським транспортом та пішки обстежувала місцевість.

Зібрану інформацію підозрювана, за даними СБУ, передавала російському куратору у вигляді фотографій потенційних цілей із координатами на Google Maps.

Як з'ясували правоохоронці, до співпраці з російською спецслужбою жінку могли залучити через Telegram-канали, де вона шукала легкого заробітку.

Співробітники СБУ затримали підозрювану в одному з помешкань. Під час обшуків вилучили два смартфони, які, за версією слідства, вона почергово використовувала для прихованого зв'язку зі співробітником ФСБ. Його особу українська контррозвідка вже встановила.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрювана перебуває під вартою. У разі доведення вини їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про викриття агентурної мережі російських спецслужб, яка коригувала удари по різних регіонах України. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних, які збирали інформацію про оборонні об'єкти, зокрема в Сумах. Для розвідки вони використовували відеореєстратори та передавали зібрані матеріали кураторам із ФСБ.

Крім того, 3 лютого «Главком» писав про затримання агента ФСБ, який залучив власну матір до шпигунства. За даними СБУ, російська спецслужба намагалася отримувати відомості про позиції українських військових для подальших обстрілів.

 

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Теги: СБУ зрада державна зрада слідство

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