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Арахамія, перебуваючи у США, вперше висловився про згадки свого прізвища на плівках у справі «Карфаген»

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Арахамія, перебуваючи у США, вперше висловився про згадки свого прізвища на плівках у справі «Карфаген»
За словами Арахамії, про звинувачення він дізнався під час перебування в Осло
фото: кадр з відео

Голова фракції «Слуга народу» назвав звинувачення на свою адресу інформаційною атакою та заявив про спробу усунути його від переговорного процесу

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вперше прокоментував згадки свого прізвища на плівках НАБУ у справі «Карфаген». Він заперечив причетність до корупційних схем і заявив, що інформаційну кампанію проти нього могли організувати, аби усунути від переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар нардепа каналу Новини.Live під час візиту на переговори до США.

За словами Арахамії, про звинувачення він дізнався під час перебування в Осло, де зустрічався з президентом Фінляндії, прем’єр-міністром Норвегії та представниками переговорної групи.

Політик пов’язав появу інформації про свою можливу причетність до корупційних оборудок зі спробою вплинути на його участь у переговорному процесі.

«Я вважаю, що це і зроблено для того, щоб я кудись відходив від перемовин», – заявив Арахамія.

Він також згадав активістів Дарію Каланюк і Віталія Шабуніна, які, за його словами, почали кампанію проти нього.

Арахамія, перебуваючи у США, вперше висловився про згадки свого прізвища на плівках у справі «Карфаген» фото 1
фото: кадр з відео

Арахамія наголосив, що не є обвинуваченим у цій справі та не брав участі в жодних корупційних схемах. На підтвердження своєї позиції він згадав, що публічно проходив поліграф.

Нагадаємо, що один із фігурантів справи «Карфаген» Осіпов планував зустрітися з керівником однієї з парламентських фракцій Верховної Ради, щоб обговорити легалізацію марихуани в Україні. За задумом фігуранта, це могло б створити умови для легалізації бізнесу угруповання Мексиканця.

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Теги: корупція депутат корупція в Україні Давид Арахамія переговори операція «Карфаген»

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