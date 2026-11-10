Маєтки силовиків і приховані статки: що передбачає законопроєкт про декларування в СБУ

Документ передбачає обов’язкове подання декларацій за попередні роки та відкриття статків керівництва спецслужби

У Верховній Раді готуються розглянути законопроєкт президента, який має повернути обов’язкове декларування для співробітників Служби безпеки України та інших силових структур, які безпосередньо не беруть участі в бойових діях. Документ передбачає подання декларацій за попередні роки та відкриття інформації про статки керівництва СБУ. Про це повідомила народна депутатка, голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, пише «Главком».

За її словами, комітет уже отримав невідкладний законопроєкт і планує розглянути його якнайшвидше. До розробки документа долучилися, зокрема, представники антикорупційних органів.

Законопроєкт передбачає, що співробітники СБУ, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях, мають подати всі декларації, накопичені з 2021 року. Для цього встановлять чіткі строки, щоб уникнути подальшого відтермінування. Надалі такі працівники звітуватимуть про доходи та майно щороку в загальному порядку.

Окремі вимоги стосуватимуться керівництва спецслужби. Декларувати статки та відкривати відповідні звіти зобов’яжуть посадовців СБУ, яких призначає президент або парламент, їхніх перших заступників і заступників, а також керівників структурних підрозділів та їхніх заступників.

Подібні зміни з певними відмінностями пропонують запровадити для співробітників Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони та Державної служби спеціального зв’язку і захисту інформації, які не воюють.

Радіна наголосила, що відкриття декларацій не створюватиме додаткових ризиків для безпеки посадовців, оскільки адреси їхнього проживання не зазначаються у відкритих документах – вказується лише населений пункт.

Депутатка також звернула увагу на майно окремих співробітників СБУ, зокрема багатоповерхові маєтки в елітних котеджних містечках, зокрема в Козині. За її словами, суспільство має право знати, на які кошти посадовці придбали таку нерухомість.

Водночас Радіна зауважила, що законопроєкт вирішує лише питання прозорості статків керівників силових органів. На її думку, для системних змін також необхідні реформа СБУ, конкурсний добір генерального прокурора та керівника Національної поліції, а також реформа Державного бюро розслідувань.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради ініціативу, яка передбачає відновлення подання декларацій для працівників Служби безпеки України. Про це свідчать дані у картці документа на офіційному порталі парламенту