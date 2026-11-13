Понад тисяча декларацій працівників СБУ зникла з публічного доступу

Водночас на працівників СБУ припадає лише 0,3% від усіх декларацій, які вилучили з публічного доступу

З відкритого доступу вилучили 1399 декларацій, у яких місцем роботи вказана Служба безпеки України

З відкритого доступу вилучено 1399 декларацій, у яких місцем роботи вказана Служба безпеки України. Загалом ідеться щонайменше про 1012 декларантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані платформи «Опендатабот», яка проаналізувала відкриту інформацію Національного агентства з питань запобігання корупції станом на середину листопада 2026 року.

За підрахунками аналітиків, пік приховування декларацій працівників СБУ припав на 2023 рік – тоді з публічного доступу вилучили 384 документи. Для порівняння, за 2024 рік приховали 224 декларації, за 2025-й – 38.

Загалом динаміка за попередні роки має такий вигляд: за 2016 рік закрили 32 декларації, за 2017-й – 52, за 2018-й – 59, за 2019-й – 211, за 2020-й – 219, за 2021-й – 116, за 2022-й – 64.

Водночас на працівників СБУ припадає лише 0,3% від усіх декларацій, які вилучили з публічного доступу. Загальна кількість таких документів в Україні становить щонайменше 468,9 тис.

Механізм приховування декларацій передбачає їх вилучення з відкритої частини реєстру з міркувань безпеки під час воєнного стану. Ініціювати це можуть уповноважені керівники державних органів. Саме НАЗК технічно прибирає документи з публічного доступу після отримання відповідного подання.

Нагадаємо, 9 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроєкт щодо відновлення декларування для окремих категорій співробітників СБУ.